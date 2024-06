Izgubili ste pametni telefon i isključen je? Objasnit ćemo vam kako ga pronaći

Ti sustavi stalno prate bateriju i sprječavaju njeno pražnjenje ispod određenog praga. Ovaj prag štiti bateriju od oštećenja i osigurava njenu optimalnu izvedbu. Međutim taj zaštitni mehanizam može rezultirati time da u bateriji ima još ponešto 'soka' i kad se isprazni.

U pojedinim pametnim telefonima ti sustavi omogućuju komponentama poput, primjerice, Bluetootha nastavak rada u stanju niske potrošnje i kad je telefon isključen. Zbog toga i značajke praćenja uređaja mogu ostati aktivne određeno razdoblje nakon što isključite mobitel, pri čemu minimalno troše bateriju.

Pogledajmo kako to izgleda na primjeru iPhonea (11 i noviji s izdanjem operativnog sustava iOS 15.2 i novijim). Nakon što isključite uređaj, određeni bežični čipovi ostaju aktivni u načinu rada rezerve energije do pet sati, omogućujući nastavak praćenja putem Appleove mreže Find My Network.

Slično je moguće i s određenim uređajima koje pogoni operativni sustav Android, kao što su Googleovi pametni telefoni Pixel 8 i 8 Pro.

Podaci iz mnoštva

Takvi uređaji mogu odašiljati točne podatke o lokaciji sve dok traje rezervno punjenje. Drugi uređaji mogu to činiti samo prije nego što se isključe.

Googleov servis Find My Device - baš kao i Samsungov Find My Mobile i Appleov Find My Network - sada koristi podatke o lokaciji iz mnoštva kako bi vam pomogao pronaći uređaje na temelju njihove posljednje poznate lokacije.

Find My Device koristi uređaje u blizini kao referentne točke. Recimo, oni s Androidom ili drugi kompatibilni uređaji u blizini mogu otkriti izgubljeni telefon, pružajući približnu lokaciju.

Ovaj sustav najbolje funkcionira u područjima s velikim prometom, na kojima više uređaja može pomoći u triangulaciji posljednjeg zabilježenog položaja vašeg telefona.