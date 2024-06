Sumnjate da vas je netko blokirao na Instagramu? Evo kako to provjeriti

Međutim postoje načini na koje saznati je li vas netko blokirao na Instagramu. Evo kako to možete učiniti.

2) Provjerite je li njihov račun još uvijek aktivan

Ako ne možete locirati nečiji račun putem pretraživanja, vrijedi provjeriti postoji li on i dalje na Instagramu ili je deaktiviran ili uklonjen.

Prije je bilo moguće stvoriti novi korisnički račun da biste mogli potražiti profil. Međutim Instagram sada blokira svaki novi račun koji stvorite u tu svrhu.

Stoga biste trebali zamoliti prijatelje da potvrde postoji li račun te osobe. Ako ga ne mogu pronaći, vjerojatnije je da je račun izbrisan ili privremeno deaktiviran, a ne da ste blokirani.

Međutim postoji mogućnost da je osoba blokirala i vaše prijatelje koji vam pomažu u provjeri računa.

Kako biste isključili ovu mogućnost, možete pokušati izravno potražiti njen račun pomoću jedinstvene poveznice profila.

3) Upotrijebite jedinstvenu poveznicu profila na Instagramu

Prilikom postavljanja računa na Instagramu dodijeljen vam je jedinstveni URL koji uključuje vaše korisničko ime. Zamjena korisničkog imena u poveznici profila korisničkim imenom osobe za koju sumnjate da vas je blokirala trebala bi vas odvesti do njezinog računa, ako on i dalje postoji.

Otvorite li Instagram u web pregledniku i potražite ga, vidjet ćete izravno taj profil ili poruku Sorry, this page isn't available.

Kako biste potvrdili postoji li račun ili ne, odjavite se s Instagrama i pretražite isti URL u novoj kartici. Vidjet ćete istu poruku ako je račun deaktiviran (ili više ne postoji).

Međutim, ako ovaj put vidite taj profil, blokirani ste. Kada netko promijeni svoje korisničko ime, automatski se mijenja i naziv URL-a.

Dakle, ako je ta osoba nedavno promijenila svoje korisničko ime, gore navedene metode neće vam pomoći pri pronalaženju njenog profila.