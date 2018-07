Zapošljavaju Infobip, Ericsson Nikola Tesla... Pogledajte kako se prijaviti

U suradnji s portalom MojPosao izdvojili smo oglase za poslove na koje se možete prijaviti već sad. Traže se djelatnici u podršci, programeri, developeri i drugi IT stručnjaci

CCI group je tvrtka s uredima u Zagrebu i Abu Dhabiju. Zbog povećanja obujma posla u njihovoj software development kompaniji Dings Solutions, u potrazi su za ambicioznim Node.js programerom koji bi nadopunio postojeći tim. Od poslodavaca možeš očekivati rad na zanimljivim projektima, konferencije i edukacije, ugodnu radnu atmosferu, petak koji je posvećen učenju i razmjeni iskustava te stimulirajuću plaću. Zainteresiran/a? Prijavi se na oglas do 1. kolovoza.

Ericsson Nikola Tesla traži Software Developera za ured u Splitu. Traži se osoba sa obrazovanjem iz elektrotehnike ili računarstva, koja tečno govori engleski jezik, s poznavanjem Java ili C/C++ programskih jezika. Ostale detalje pročitaj u oglasu i prijavi se do 25. kolovoza.

Envox lab trenutno zapošljava na čak 5 pozicija: DevOps Software Developer, Full Stack Web Developer, Senior Software Developer C++/C#, Quality Assurance Manager, Java/IVR Software Developer . Očekuje te odlična plaća i rad u dinamičnom međunarodnom okruženju. Na oglase se možeš prijaviti do 12. kolovoza.

Intersoft Technologies je IT kompanija koja je započela s radom 2014. godine, pružajući informatičke usluge i proizvode u turističkom i poslovnom sektoru. Trenutno za ured u Puli zapošljavaju Djelatnika za IT podršku. Potrebno je aktivno znanje talijanskog jezika u govoru i pismu, odlične komunikacijske vještin i vozačka dozvola B kategorije. Prijave na oglas traju do 8. kolovoza.

Infobip za svoj zagrebački ured traži osobu na poziciji Presales Engineer. Na ovom radnom mjestu možeš očekivati profesionalni razvoj, odlično okruženje, super klijente, razne pogodnosti (kompetitivnu plaću, konferencije, team building, fleksibilno radno vrijeme...). Ako te ovaj oglas privukao, svakako pošalji prijavu do 9. kolovoza.