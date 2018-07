Poslušajte o čemu su razgovarali astronauti tijekom povijesne misije Apollo 11

U arhivi od sad dostupnoj online su digitalizirane inačice svih razgovora koje su astronauti vodili s timom inženjera, analitičara i drugih stručnjaka na Zemlji

U arhivi od sad dostupnoj online su digitalizirane inačice svih razgovora koje su astronauti vodili s timom inženjera, analitičara i drugih stručnjaka na Zemlji, od običnih svakodnevnih do čuvene rečenice Buzza Aldrina 'That’s one small step for man; one giant leap for mankind.'

Ako imate približno dvije godine viška vremena za preslušavanje cijele arhive, pronaći ćete ju na stranici NASA-e ili web odredištu UT Dallas Explore Apollo, piše Next Web.