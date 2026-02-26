MOL-ov ultimatum Janafu mogao bi i Mađarsku dovesti u probleme: Sve ovisi o EU-u i SAD-u

Davor Štern tvrdi da bi SAD i EU trebali procijeniti smije li Hrvatska kroz Janaf puštati rusku naftu. Ako to onemoguće, Mađarska je u problemu, unatoč ultimatumu MOL-a
MOL grupa je u četvrtak popodne poslala dopis Janafu s ultimatumom da do petka odgovori hoće li omogućiti transport ruske nafte preko Omišlja ili će to odbiti. U slučaju odbijanja zaprijetili su podnošenjem zahtjeva za naknadu štete.
Pozvali su se na izuzetak od europskih sankcija za rusku naftu, prema kojem je u slučaju prekida opskrbe državi članici bez izlaza na more iz razloga na koje ona nema utjecaja, dopušten uvoz ruske sirove nafte morskim putem.
Iz Vlade su već ranije u više navrata i na razne načine poručili da neće pristati na pritiske i ucjene. Ovaj ultimatum dolazi i dan nakon što je Europska komisija ustvrdila da je Janaf jedina sigurna alternativa za opskrbu Mađarske i Slovačke naftom.
"Ultimatum nikad nije dobar i simpatičan i mislim da to nije način komuniciranja. No, ovdje treba biti oprezan jer ako se radi o nesankcioniranoj ruskoj nafti, to je prije svega pravno pitanje. Tu bi se moralo angažirati pravne stručnjake do sutra po tom ultimatumu da kažu koji je status ruske nafte. Naime, bilo je već 19 paketa sankcija prema Rusiji, među njima i stavke oko nafte, a kad ima puno izuzetaka u paketima, vjerojatno treba skupiti sve stručnjake iz trgovačkog i međunarodnog prava, prava mora, da se dogovore je li taj status nesankcionirane ruske nafte dozvoljiv da se provede JANAF-om", ustvrdio je za RTL Danas bivši ministar gospodarstva i čelnik INA-e te naftni stručnjak Davor Štern.
Međunarodni pravac
Iz MOL-a često ističu da Janaf i Hrvatska krše europske propise. Štern kaže da je ultimatum dobro obrazložen, ali da pravnici moraju odlučiti što jest, a što nije sankcionirana ruska nafta i mora li se Hrvatska pridržavati postojećih mjera.
"Mi jesmo suverena zemlja, međutim JANAF je međunarodni put. To možemo usporediti s trasom željeznice ili autoputom. Sada kada se zabrani prolaz tim putem, mora biti dobro promišljeno i obrazloženo. Nadam se da upravo sada sjede ljudi u Ministarstvu gospodarstva, pravosuđa i Vladi koji tome razgovaraju i koji će sutra donijeti konačnu odluku hoće li JANAF propustiti tu naftu ili ne", kaže Štern.
Mađarska u problemu?
Ako se MOL odluči na zahtjev za naknadu štete, pozicija Hrvatske opet ovisi o tome kakva je nafta koja nije sankcionirana.
"To se može razno tumačiti, pravna struka ima često načine da prikaže stvari ovako ili onako. U tom slučaju MOL bi eventualno mogao tužiti Europsku uniju ili OFAC ako ne daju suglasnost. Ali, ne traži se od njih ništa već od Hrvatske da propusti naftu i mi bismo trebali diplomatskim kanalima s Bruxellesom i Washingtonom vidjeti stav po tom pitanju. Ako potvrde da je sve okej, mi bismo morali tu naftu propustiti. Ako ne, Mađarska ima problem", zaključio je stručnjak.