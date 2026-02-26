MOL-ov ultimatum Janafu mogao bi i Mađarsku dovesti u probleme: Sve ovisi o EU-u i SAD-u

MOL grupa je u četvrtak popodne poslala dopis Janafu s ultimatumom da do petka odgovori hoće li omogućiti transport ruske nafte preko Omišlja ili će to odbiti. U slučaju odbijanja zaprijetili su podnošenjem zahtjeva za naknadu štete.

Pozvali su se na izuzetak od europskih sankcija za rusku naftu, prema kojem je u slučaju prekida opskrbe državi članici bez izlaza na more iz razloga na koje ona nema utjecaja, dopušten uvoz ruske sirove nafte morskim putem.

Iz Vlade su već ranije u više navrata i na razne načine poručili da neće pristati na pritiske i ucjene. Ovaj ultimatum dolazi i dan nakon što je Europska komisija ustvrdila da je Janaf jedina sigurna alternativa za opskrbu Mađarske i Slovačke naftom.

"Ultimatum nikad nije dobar i simpatičan i mislim da to nije način komuniciranja. No, ovdje treba biti oprezan jer ako se radi o nesankcioniranoj ruskoj nafti, to je prije svega pravno pitanje. Tu bi se moralo angažirati pravne stručnjake do sutra po tom ultimatumu da kažu koji je status ruske nafte. Naime, bilo je već 19 paketa sankcija prema Rusiji, među njima i stavke oko nafte, a kad ima puno izuzetaka u paketima, vjerojatno treba skupiti sve stručnjake iz trgovačkog i međunarodnog prava, prava mora, da se dogovore je li taj status nesankcionirane ruske nafte dozvoljiv da se provede JANAF-om", ustvrdio je za RTL Danas bivši ministar gospodarstva i čelnik INA-e te naftni stručnjak Davor Štern.