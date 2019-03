Zaigrali smo super izazovni Sekiro: Shadows Die Twice

Najnoviji naslov iz radionice From Softwarea – kompanije poznate po užasno teškim videoigrama vrhunski je ispolirana borilačka igra stvorena samo za najupornije

Japanska kompanija From Software ima vrlo ustrajnu tradiciju – svoje igre namjerno čini super-teškima i zbog toga ju, očekivano, najviše vole igrači koji nisu diskretni oko svojih mazohističkih sklonosti. Premda ne spadamo u tu skupinu, moramo priznati da prema Souls serijalu, kao i lovecraftovskom Bloodborneu gajimo zdravu dozu morbidne fascinacije.

Noviji naslovi ovog već poznatog developera sustavno usavršavaju dobro isprobanu formulu nemilosrdne borbe, ograničenih resursa i učestalog umiranja te ih formiraju u orkestar fantastičnog vizualnog prepričavanja, maštovitih izazova i sveprisutne opasnosti. Sekiro: Shadows Die Twice je bez dvojbe From Softwareova igra, no ono što ga izdvaja iz gomile su mehanike i stil.

Sam protiv svih

Sekiro je smješten u eru feudalnog Japana i stavlja vas u ulogu ronina samotnjaka na putu do osvete. Natprirodna bića, nemilosrdni protivnici koji se bore jednako dobro kao i vi samo su djelić orkestralno uigranog naslova koji na hrpu načina unaprijeđuje skoro sve što je drugim Fromovim igrama nedostajalo. Kao i kod Soulsa i Bloodbornea, Sekiro je u svojoj srži akcijski RPG sa jakim naglaskom na borbu i istraživanje. U jednom ćete se trenu šuljati razrušenim selom pokušavajući otkriti njegove tajne i usput izbjeći protivničke patrole, a u drugom ćete mahnito parirati, izbijati protivničke napade i tražiti pukotine u njihovom gardu, dok u isto vrijeme koristite niz jedinstvenih alata poput ruke na užetu s kojom se možete kretati sumanutom brzinom.