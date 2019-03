Ovo je novi Samsungov pametni telefon. Evo što nam sve nudi

Samsung je predstavio prve službene informacije o svom novom pametnom telefonu. Svi detalji bit će poznati nakon Galaxy Eventa koji će se 10. travnja održati na tri različita kontinenta.

S poboljšanom trostrukom kamerom, Galaxy A70 dolazi s prednjom i zadnjom kamerom visoke rezolucije 32 MP. To bi trebalo jamčiti oštre i kvalitetne slike u bilo koje doba dana. Dubina leće omogućuje podešavanje oštrine prije i nakon fotografiranja, kako bi sami mogli odabrati ono što želite istaknuti. Tu je i ultra široki objektiv od 8 MP.

Galaxy A70 dolazi sa snažnom baterijom od 4500 mAH, koja bi trebala biti dostatna za cjelodnevno dijeljenje, streaming i igranje. Tu je i superbrzi punjač od 25 W. Skener otiska prsta na ekranu dobio je novu, praktičniju poziciju, a uz značajku Samsung Pass korisnici se mogu prijaviti na web lokacije i aplikacije koristeći biometrijske provjere autentičnosti. Sve to omogućuje sigurnosna platforma Samsung Knox.

Galaxy A70 koristi One UI Samsungovu platformu koja omogućuje praktične i pametne interakcije, uključujući i One Handed Navigation značajku koja olakšava interakcije i kontrole jednom rukom. Korisnici mogu omogućiti noćni način rada za prebacivanje na večernji prikaz i dobiti veću kontrolu korištenja zaslona sa značajkom Timer. Uz to, Galaxy A70 uključuje Samsung Health, Bixby i još mnogo drugih poznatih značajki.

Dodatne informacije o Galaxy A seriji bit će predstavljene na Galaxy Eventu koji će se 10. travnja održati na tri različita kontinenta.