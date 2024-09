Zahvaljujući ovom otkriću baterije bi mogle postati izdržljivije

Litij-ionsku bateriju obično se puni ubrzo nakon što je proizvedena . To prvo punjenje je ključno: ono odlučuje koliko će dugo raditi i kada će se istrošiti. Ali ako se to prvo punjenje izvrši s neuobičajeno visokim strujama, to dramatično mijenja rad baterije.

Istraživači su također uspjeli pronaći promjene u elektrodama baterije koje omogućuju to ogromno povećanje životnog vijeka i performansi. Kad se puni, litijevi ioni teku prema negativnoj elektrodi baterije, a kada se koristi, oni se vraćaju prema pozitivnoj elektrodi.

Taj je proces ključan i za korištenje i za punjenje litij-ionskih baterija. Nova baterija ima pozitivnu elektrodu u potpunosti punu litija. No s vremenom se dio tog litija deaktivira, što je razlog za postupno slabljenje performansi, što znači da ju je potrebno često mijenjati.

Međutim istraživači su otkrili da namjerno gubljenje zaliha litija na početku pomaže da ga se više zadrži u budućnosti. Taj litij čini poseban sloj koji se formira na negativnoj elektrodi i zatim je štiti od degradacije tijekom vremena.

Istraživači su to usporedili s neznatnim pražnjenjem kante prije nošenja. Iako to znači gubitak vode u početku, manje je vjerojatno da će se preostala voda kasnije preliti iz kante, piše Independent.

Istraživanje je opisano u novom radu Data-driven analysis of battery formation reveals the role of electrode utilization in extending cycle life, objavljenom u časopisu Joule.