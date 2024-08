Obratite pažnju: Ovo su znakovi da bi se baterija vašeg mobitela mogla zapaliti

Samo u 2023. godini New York je izvijestio o 200 požara povezanih s litij-ionskim baterijama. Naravno, neki od ovih požara mogu uzrokovati i ljubimci koji vaš telefon iskoriste kao igračku za žvakanje, no ove punjive baterije doista mogu spontano eksplodirati i zapaliti se.

Premda većina ljudi s razlogom o takvim stvarima previše ne razmišlja, postoji mogućnosti da bi u određenim uvjetima litijska baterija u vašem uređaju mogla - eksplodirati. Komisija za sigurnost potrošačkih proizvoda SAD-a procjenjuje da je između 2012. i 2017. bilo najmanje 25.000 požara povezanih s tim baterijama - a to se događa i danas. To može biti vrlo opasno, a materijalne štete su ogromne.

No obično će postojati znakovi upozorenja.

Znakovi upozorenja

Prvi znak je ekstremno zagrijavanje. Punjive baterije stvaraju toplinu kao dio svog normalnog rada. Vaš se telefon može zagrijati do 35 do 40 stupnjeva u normalnim uvjetima i biti topao na dodir. Ali ako je vaš uređaj prevruć kad ga dodirnete, to je znak da nešto nije u redu. Ako je vaš uređaj neobično vruć, postoji šansa da bi se mogao zapaliti.

Drugi i puno neposredniji simptom je napuhnutost. Litij-ionske baterije mogu nabubriti zbog kombinacije topline i nakupljanja plinova. Samo po sebi oticanje ne znači nužno da će vaša baterija eksplodirati - ali ako vaš uređaj pokazuje bilo kakve druge znakove osim oticanja, budite spremni za bježanje.

Bijeli ili sivi dim znak je da će baterija vrlo brzo eksplodirati. Ako vidite bilo kakvu paru koja izlazi iz vašeg uređaja, pripremite se. Također, baterije koje su na putu prema zapaljenju često ispuštaju zvukove šištanja ili ključanja.

Ako primijetite jedan ili više ovih znakova upozorenja, najbolje je pretpostaviti da će se baterija odmah zapaliti. U tom slučaju poduzmite korake da se zaštitite.

Što učiniti ako baterija eksplodira?

Što učiniti ako sumnjate da će vam jedna od punjivih baterija eksplodirati? Ako vidite dim ili iskre, odmah napustite prostoriju. Druga stvar koju možete napraviti je zaštititi ruke - nemojte rukovati uređajem golim rukama. Pronađite nešto poput kliješta i hvataljki koje se mogu koristiti za manje uređaje ili rukavice za pećnicu, ručnike ili doslovno bilo što što može poslužiti kao zaštita između vas i 'male bombe' koju ste otkrili u svojoj kući.

Isključite i odspojite uređaj. Isključite ga iz utičnice i ugasite ako možete. Također pažljivo pomaknite uređaj. Nemojte ga bacati. Pažljivo uređaj premjestite na izolirano mjesto gdje plamen može biti obuzdan - na mjesto s betonskim podom poput garaže, na primjer, ili na vanjsku lokaciju na pločniku. Ako imate vatrootpornu kutiju ili sef za dokumente, uređaj možete staviti u njega, ali ga ipak trebate premjestiti što dalje od vašeg stambenog prostora.

Ako se uređaj zapali, možete upotrijebiti standardni aparat za gašenje požara za suzbijanje plamena. Ako se radi o velikom uređaju poput e-bicikla, najbolje je nazvati vatrogasce, piše Lifehacker.