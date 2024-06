Testirali smo solarni punjač MeanIT, evo čime nas je iznenadio

No u Intelkomu su pronašli način da riješe taj problem (ili da ga barem učine manje bitnim). Kako, pitate se? Pa tako što su ga pretvorili u multifunkcijski uređaj kojem je solarno punjenje tek šlag na vrhu torte.

U osnovi, to je prijenosna baterija kapaciteta 10.000 mAh, a koja se od ostalih razlikuje po tome što ju je moguće napuniti i svjetlom, zahvaljujući fotonaponskoj pločici na gornjoj strani uređaja. Ali to nije i jedina razlika.

U čvrsto i robusno plastično crno kućište jednostavnog i nenametljivog dizajna upakirana su ukupno četiri kabela. Jedan (USB-A) služi za punjenje baterije spajanjem na električnu mrežu, a preostala tri (micro USB, USB-C i Lightning) tu su kako bi omogućili punjenje drugih uređaja.

Svi su ugrađeni u kućište i svaki od njih ima svoj utor na stražnjem dijelu punjača, a on ih drži kako ne bi ispadali tijekom transporta. Ako ste poput mene, pa vam razmjerno često trebaju USB-C i micro USB - ili možda imate prijatelje s iPhoneom - ovo je prilično zgodna stvar jer možete puniti više različitih uređaja odjednom.

Više mogućnosti punjenja

Stanje popunjenosti baterije moguće je vidjeti na zaslonu na gornjem dijelu prednje strane uređaja. Malo zeleno sunce pokazuje kad je solarno punjenje aktivno dok je razina baterije prikazana svjetlećim bijelim brojevima u postocima (25, 50, 75 i 100 posto).

Na gornjem bridu naći ćete par LED svjetiljki, utore za punjenje vanjskih uređaja (USB, puta dva) te utore micro USB i USB-C za punjenje ugrađene baterije. Tipka za uključivanje LED svjetiljki nalazi se pri vrhu desnog brida. U ravnini je s plohom u koju je ugrađena, pa je nije uvijek jednostavno naći i aktivirati.

Nakon što bateriju ispraznite do kraja, trajanje punjenja ovisit će ponajviše o snazi adaptera. Koristio sam adapter od 5V, pa joj je do punog kapaciteta trebalo između četiri i pet sati.

Pokušate li to postići solarnim punjenjem, to će trajati toliko da se u pravilu neće isplatiti. Ali to ne znači da taj način punjenja ne može biti koristan za dopunjavanje baterije.

Možda je riječ o nekoliko postotaka, no ništa vas ne košta ako ostavite punjač izložen svjetlu tijekom dana. S vremenom se to skupi i zbraja. Ne i izravnom Sunčevu svjetlu, naravno. Iako je u pitanju solarni punjač, ipak je riječ o bateriji koja je osjetljiva na visoke temperature.