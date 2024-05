Treba li laptop biti stalno spojen na struju? Evo što o tome trebate znati

Odgovor na to pitanje kompliciraniji je nego što se možda isprva čini. Pogledajmo o čemu se radi.

Litij-ionske baterije se pune do 4,20 volta po ćeliji, što je 100 posto njihovog kapaciteta. Na ovoj razini imat će životni vijek od 300 do 500 ciklusa pražnjenja.

To uključuje:

Znači li to da laptop treba biti cijelo vrijeme spojen na struju? Ne baš.

Ispraznite li bateriju potpuno, oštetit ćete je. Ako je iscijedite do kraja i neko vrijeme ne napunite, može doći u stanje dubokog pražnjenja. U pojedinim slučajevima možda je više nikad nećete moći napuniti.

Baterija se ne može prepuniti. Nema opasnosti od 'prepunjavanja' baterije ako je ostavite spojenu na izvor električne energije, pa bio to i cijeli dan. Čim dosegne puni kapacitet, prestat će se puniti i neće ponovno započeti sve dok napon ne padne ispod određene razine.

Operativni sustav macOS ima postavku optimiziranog punjenja baterije, koja puni MacBook do 80 posto kada ga držite uključenog u struju, a ostatak dopunjuje samo kada smatra da vam to treba.

Nemojte smetnuti s uma to da do izloženosti visokim temperaturama ne dolazi samo zbog uvjeta u okolišu, već i kad je računalo pod visokom radnim opterećenjem (kad, recimo, igrate igre ili montirate video).

Kad je riječ o računalima, visoke temperature su one iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Skratit će životni vijek baterije bez obzira na druge čimbenike, stoga ne ostavljajte prijenosno računalo tijekom ljetnih dana na dulje vrijeme u automobilu ili u sličnim uvjetima.

Ali ako vidite da se prijenosno računalo puni samo do 80 posto kada ga koristite, to je vjerojatno znak da je ta značajka aktivirana radi produljenja životnog vijeka baterije.

Trebate li izvaditi bateriju?

Konačno, trebate li potpuno izvaditi bateriju dok je laptop priključen na izvor električne energije? To je manje relevantno pitanje nego što je nekad bilo jer većina prijenosnih računala sada ima baterije koje nije jednostavno zamijeniti.

Za modele u kojima je to moguće učiniti odgovor varira od proizvođača do proizvođača. Acer, naprimjer, kaže da ne morate uklanjati bateriju, ali biste trebali ako je ne namjeravate koristiti nekoliko dana.

Sve se svodi na postavke upravljanja napajanjem u prijenosnom računalu. Neka mogu smanjiti snagu kada baterija nije prisutna, baš kao što neka rade kada joj razina postane niska. To bi se moglo odraziti na kvalitetu rada računala.

Odlučite li ukloniti bateriju, provjerite jeste li je ispravno pohranili. To obično znači punjenje između 40 i 80 posto te držanje na sobnoj temperaturi, piše Make Use Of.