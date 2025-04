Baterija budućnosti? Ova se istiskuje kao pasta i stane gdje god treba

Za razliku od konvencionalnih baterija, koje koriste rijetke i često štetne materijale, ova se inovacija temelji na elektrodama izrađenim od lignina - održivog nusproizvoda industrije papira. Voditelj istraživanja, postdoktorand Mohsen Mohammadi, naglasio je važnost korištenja lako dostupnih sirovina poput konjugiranih polimera i lignina. Time se pridonosi održivom i kružnom modelu proizvodnje, u kojem se industrijski otpad pretvara u visokovrijedne komponente.

Prototip koji je razvijen u sklopu projekta pokazao je impresivna svojstva: mogao se rastegnuti na dvostruku duljinu i izdržao je više od 500 ciklusa punjenja bez značajnog pada performansi. Ipak, znanstvenici ističu da baterija još uvijek nije savršena. Trenutačno može proizvesti napon od samo 0,9 volti, što nije dovoljno za širu primjenu u elektronici. Sljedeći koraci uključuju rad na kemijskim sastavima koji bi mogli povećati taj napon i unaprijediti funkcionalnost baterije.

Ova inovacija detaljno je opisana u znanstvenom radu pod naslovom 'Make it flow from solid to liquid: Redox-active electrofluid for intrinsically stretchable batteries', objavljenom u časopisu Science Advances.