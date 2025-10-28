Zahtjevna obuka u ekstremnim uvjetima: Znate li čime se bave analogni astronauti?

U srcu švicarskih Alpa, na 2000 metara nadmorske visine, u bivšoj vojnoj tvrđavi Sasso San Gottardo održana je misija Asclepios V, najveća međunarodna studentska inicijativa koja simulira misije u svemiru. Projekt okuplja oko 60 studenata iz više zemalja, a cilj mu je omogućiti mladima da iskuse proces sličan obuci astronauta Europske svemirske agencije (ESA) i NASA-e.

Jedna od voditeljica projekta je Katie Mulry, 24-godišnja studentica diplomskog studija zrakoplovnog inženjerstva na Institutu Supaero u Toulouseu. Mulry je sudjelovala u misiji i ranijih godina, a sada koordinira organizaciju i obuku novih 'analognih astronauta'. Tijekom misije Asclepios V, devetero međunarodnih studenata provelo je više od dva tjedna u potpunoj izolaciji na planini, simulirajući život i rad u lunarnoj bazi.

Utvrda Sasso San Gottardo, izgrađena tijekom Drugog svjetskog rata, prostire se kroz mrežu od 3,5 kilometara podzemnih tunela. Temperatura se ondje tijekom cijele godine kreće oko šest Celzijevih stupnjeva, a okoliš je taman, hladan i skučen, što je savršeno okruženje za testiranje psihološke i fizičke izdržljivosti posade. Simulacija je zamišljena kao baza smještena u tunelima od lave na Mjesecu, a tijekom misije članovi posade izlazili su iz baze isključivo noću da bi se proučavao utjecaj nedostatka prirodnog svjetla.

Jedan od glavnih znanstvenih eksperimenata nosi naziv Kronoespazio te istražuje kako konstantna tama utječe na spavanje, raspoloženje, cirkadijalni ritam i zdravlje. Projekt vodi dr. Maria Comas Soberats, istraživačica sna i kronobiologije iz Sveučilišne bolnice u Vitoria-Gasteizu (Španjolska), uz suradnju znanstvenika iz Australije i Švicarske. Sudionici tijekom misije nose uređaje koji prate tjelesnu temperaturu i san te daju biološke uzorke za analizu melatonina i gena povezanih s ritmom spavanja. Rezultati će biti objavljeni u znanstvenim časopisima i mogu doprinijeti boljem razumijevanju zdravlja astronauta, ali i ljudi koji rade u smjenama ili ekstremnim uvjetima na Zemlji.