Anušić otkrio veliku novost: Hrvatska od 1. siječnja preuzima nadzor zračnog prostora

"Mi smo već sada ovladali sposobnostima, na istim tim avionima imamo spremne naše posade i od 1. siječnja preuzimamoi air policing hrvatskog zračnog prostora", izjavio je Anušić u razgovoru za RTL Danas.

Air policing – mirnodopski nadzor i zaštita zračnog prostora – privremeno se ove godine provodio iz zrakoplovnih baza u susjednim NATO saveznicama Italiji i Mađarskoj, talijanskim avionima Eurofighter i mađarskim Gripenima.

Anušić je večeras podsjetio da je u Hrvatsku stigla kompletna eskadrila od 12 borbenih Rafalea te da su ti zrakoplovi spremni za službu, ali i da se dio opreme i obuke još dovršava.