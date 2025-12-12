rafalei nastupaju

Anušić otkrio veliku novost: Hrvatska od 1. siječnja preuzima nadzor zračnog prostora

I.V./Hina

12.12.2025 u 21:35

Ministar obrane Ivan Anušić
Ministar obrane Ivan Anušić
Hrvatska će od 1. siječnja preuzeti nadzor i zaštitu vlastitog zračnog prostora (air policing) koristeći borbene zrakoplove Rafale koje je kupila od Francuske, potvrdio je u petak ministar obrane Ivan Anušić

"Mi smo već sada ovladali sposobnostima, na istim tim avionima imamo spremne naše posade i od 1. siječnja preuzimamoi air policing hrvatskog zračnog prostora", izjavio je Anušić u razgovoru za RTL Danas.

Air policing – mirnodopski nadzor i zaštita zračnog prostora – privremeno se ove godine provodio iz zrakoplovnih baza u susjednim NATO saveznicama Italiji i Mađarskoj, talijanskim avionima Eurofighter i mađarskim Gripenima.

Anušić je večeras podsjetio da je u Hrvatsku stigla kompletna eskadrila od 12 borbenih Rafalea te da su ti zrakoplovi spremni za službu, ali i da se dio opreme i obuke još dovršava.

"To su fini detalji, dorade koje završavamo do kraja godine ili početkom sljedeće", rekao je ministar.

Osvrćući se na usporedbe s nabavom Rafalea u Srbiji, Anušić je naglasio da postoje značajne razlike u opremi jer Srbija nije članica NATO-a, pa njihovi zrakoplovi neće imati iste sposobnosti kao hrvatski.

"Oprema i sustavi koje Hrvatska ima ne mogu biti isti u avionima koje će Srbija koristiti za četiri ili pet godina", rekao je. Dodao je da su hrvatski Rafalei dodatno nadograđeni, puno operativniji i bolji, te da ta srbijanska kupnja francuskih borbenih zrakoplova ne može ugroziti Hrvatsku.

