Burno na panelu: Zaiskrilo između srpske članice Predsjedništva BiH i ministra vanjskih poslova

Budućnost Bosne i Hercegovine je u lokalnim rješenjima i nema više potrebe za djelovanje Ureda visokog predstavnika (OHR), rečeno je na posljednjem panelu konferencije posvećene 30. godišnjici Dejtonskog sporazuma u petak u Zagrebu, na kojemu je zaiskrilo između srpske članice Predsjedništva BiH i ministra vanjskih poslova BiH

'Država je zaglavljena u neuspjesima, nesposobna za osnovni politički dijalog. Ne može se pronaći nikakvo rješenje, to je naša stvarnost koju ne treba uljepšavati. Lokalna rješenja i inicijative jedini su izlaz za BiH', rekla je srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na panelu konferencije koju je organizirao MVEP. Dodala je da je BiH već tri desetljeća 'u eksperimentu' te da je 'apsurdno i neprihvatljivo' imati nekoga tko intervenira i donosi zakone. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović rekao je na panelu da visoki predstavnik 'nema što raditi u Bosni i Hercegovini ako smo u mogućnosti čak do kraja godine otvoriti pregovarački proces' s Europskom unijom. Čović smatra da se Ured visokog predstavnika mora što prije zatvoriti pošto nametnute odluke blokiraju velike financijske projekte i time se ne daje prilika gospodarstvu BiH. Također smatra da je 'konačno vrijeme da lokalni dužnosnici, koji budu izabrani na izborima u listopadu 2026., preuzmu odgovornost i prestanu voditi alibi politiku'.

Međunarodna konferencija 30. godina nakon Daytona Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL







Cvijanović je rekla da se BiH nalazi 'na prekretnici'. 'Ili ćemo odlučiti da mi, kao ljudi koje su izabrali naši narodi, možemo sjesti i razgovarati čak i ako je to mučno, ili ćemo dopustiti da stvar propadne', kazala je. Ona je je ohrabrena porukom koju je u petak prenijela američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw da je 'vrijeme za lokalna rješenja predvođena lokalnim akterima, koji predstavljaju sva tri konstitutivna naroda u BiH'. 'Ako želimo pričati o lokalnim rješenjima, onaj koji ljulja brod je SNSD, najbliži ruski saveznik. Pa mi zbog Željke Cvijanović ne može uvesti sankcije Rusiji zato što ona kaže ne i ima pravo veta', rekao je na to ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.