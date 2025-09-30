YouTube mora platiti Trumpu 24,5 milijuna dolara zbog gašenja računa

YouTube će platiti 24,5 milijuna dolara (20,9 milijuna eura) kako bi se okončala tužba koju je Donald Trump pokrenuo 2021., nakon što mu je račun suspendiran poslije napada na Kapitol 6. siječnja. Trumpov račun ponovno je aktiviran 2023. godine.

Prema sudskim dokumentima, najveći dio iznosa - 22 milijuna dolara (18,8 milijuna eura) - bit će usmjeren u Trust for the National Mall i izgradnju plesne dvorane u Bijeloj kući. Preostalih 2,5 milijuna dolara (2,1 milijun eura) ide ostalim tužiteljima, među kojima su autorica Naomi Wolf i konzervativna udruga American Conservative Union.

Google, vlasnik YouTubea, odbio je komentirati razloge nagodbe, naglasivši kako ona ne predstavlja priznanje odgovornosti.