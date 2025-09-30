YouTube mora platiti Trumpu 24,5 milijuna dolara zbog gašenja računa

YouTube je postigao nagodbu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zbog tužbe podignute nakon što mu je 2021. suspendiran račun, u još jednom sporu koji je vodio protiv velikih medijskih i tehnoloških kompanija
YouTube će platiti 24,5 milijuna dolara (20,9 milijuna eura) kako bi se okončala tužba koju je Donald Trump pokrenuo 2021., nakon što mu je račun suspendiran poslije napada na Kapitol 6. siječnja. Trumpov račun ponovno je aktiviran 2023. godine.
Prema sudskim dokumentima, najveći dio iznosa - 22 milijuna dolara (18,8 milijuna eura) - bit će usmjeren u Trust for the National Mall i izgradnju plesne dvorane u Bijeloj kući. Preostalih 2,5 milijuna dolara (2,1 milijun eura) ide ostalim tužiteljima, među kojima su autorica Naomi Wolf i konzervativna udruga American Conservative Union.
Google, vlasnik YouTubea, odbio je komentirati razloge nagodbe, naglasivši kako ona ne predstavlja priznanje odgovornosti.
Dio šireg vala nagodbi
Trump je nakon zabrane s YouTubea pokrenuo slične tužbe protiv X-a (bivši Twitter) i Mete, a obje su kompanije ranije ove godine također pristale na nagodbe.
Nagodba s YouTubeom dio je šireg obrasca - predsjednik je tijekom svog drugog mandata podigao stotine tužbi, često protiv medijskih i tehnoloških tvrtki. Samo u posljednjih godinu dana, Paramount je platio 16 milijuna dolara kako bi riješio spor oko emisije 60 Minutes, a ABC News 15 milijuna dolara zbog klevete.
Trump je u kolovozu 2025. tužio i New York Times za 15 milijardi dolara, optuživši list da djeluje kao 'glasnogovornik Demokratske stranke' i širi klevete o njemu, njegovoj obitelji i poslovanju.
Nagodba dolazi u trenutku kada se čini da tehnološki divovi nastoje popraviti odnose s Trumpovom administracijom. Na njegovoj drugoj inauguraciji u siječnju 2025. prisustvovali su čelnici Alphabeta i Mete, što je potaknulo nagađanja o većoj spremnosti industrije na suradnju nego tijekom njegova prvog mandata, piše Euronews.