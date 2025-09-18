Trump i Starmer potpisali sporazum težak desetke milijardi dolara

Predsjednik Donald Trump potpisao je u četvrtak, drugog dana državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) sporazum o tehnološkoj suradnji s britanskim premijerom Keirom Starmerom, u sklopu kojeg su već najavljeni deseci milijardi dolara ulaganja s obje strane Atlantika

Taj sporazum će "Americi i našim britanskim saveznicima omogućiti da dominiraju budućnošću umjetne inteligencije", obećao je američki predsjednik i naglasio "neraskidivu vezu" svoje zemlje s Ujedinjenim Kraljevstvom. Nakon pompoznog kraljevskog dočeka u dvorcu Windsor, gdje je Trumpa u srijedu primio kralj Karlo III., republikanski predsjednik provodi dan u premijerskoj ladanjskoj rezidenciji u Chequersu, s naglaskom na politički i ekonomski aspekt svog posjeta. Pod šatorom u parku imanja smještenom na 70 km od Londona i okruženi predstavnicima tehnoloških divova, uključujući Microsoft, Nvidiu, OpenAI i Alphabet (Google), dvojica čelnika su potpisali partnerstvo na područjima poput AI-a, kvantnog računarstva i nuklearne energije.

Laburistički premijer je pozdravio "najveći investicijski program tog tipa u UK-u u cijeloj britanskoj povijesti". Prema Starmeru, radi se o paketa američkih ulaganja u u vrijednosti od 150 milijardi funti (272,7 milijardi eura), a kao najveći ulagači navode se Microsoft, Google i investicijski fond Blackstone. Američke tvrtke poput Anthropica i OpenAI-a sve više osnivaju međunarodne urede u Londonu, dok tvrtke sa sjedištem u Velikoj Britaniji poput DeepMinda nastavljaju ulagati u transatlantsku suradnju.

Također, britanska farmaceutska tvrtka GSK planira u idućih pet godina uložiti 30 milijardi dolara u Sjevernu Ameriku, na oduševljenje Trumpa koji vrši pritisak na industrijske divove u tom sektoru da ulažu u Sjedinjene Države. Keir Starmer pak vjerojatno neće biti zadovoljan carinama. Nadao se da će zaključiti dugotrajne pregovore kako bi osigurao izuzeće od 25% carina na britanski čelik, obećane početkom svibnja, ali malo je vjerojatno da će se to dogoditi. Malo ranije, dvojica čelnika, "koji se iskreno cijene", kako je rekao Starmer, su razgovarali i o osjetljivim diplomatskim temama poput Ukrajine i Gaze. Starmer se pozicionirao kao posrednik između Trumpa i Europljana glede rata u Ukrajini. London zagovara snaženje potpore Kijevu i dodatne sankcije Rusiji.