Sud odbacio Trumpovu tužbu protiv New York Timesa: 'Nepotrebno je dugačka i detaljna'

Savezni sud Sjedinjenih Država u petak je odbacio tužbu za klevetu koju je predsjednik Donald Trump podnio protiv New York Timesa, rekavši da je tužba nepotrebno dugačka i detaljna
Sudac Steven Merryday s okružnog suda Floride, dao je predsjedniku 28 dana da dotjera tužbu.
Tužbe moraju biti sastavljene "pravično, precizno, izravno i ekonomično", rekao je Merryday. U svome trenutnom obliku, tužba ima 85 stranica, iako se odnosi na samo dva slučaja klevete, prema riječima suca.
"Tužba nije megafon za odnose s javnošću", napisao je u svojoj presudi, pozivajući Trumpa da svoju novu verziju prepravi na 40 stranica. Trump je u ponedjeljak najavio da će podnijeti tužbu za klevetu protiv novina i nekih njihovih novinara.
"New York Timesu je dopušteno da slobodno laže, blati i kleveće me već jako dugo, i to mora stati, odmah", napisao je Trump na Truth Socialu. Trump od novina traži 15 milijardi dolara.
New York Times je tužbu odbacio kao neutemeljenu. "Tužba nema pravnu težinu. Lišena je bilo kakvih legitimnih pravnih osnova i umjesto toga je pokušaj da se uguši i obeshrabri nezavisno izvještavanje", navodi se.
"New York Times neće biti zastrašen prijetnjama. Nastavit ćemo govoriti o činjenicama bez straha ili favoriziranja i zauzimati se za pravo novinara da prema Prvom amandmanu postavljaju pitanja u ime američkog naroda", navodi list.
Slučaj je jedan od nekoliko koji je dodatno proširio raspravu u SAD o pravu na slobodu govora, a neki kritičari tvrde da Trump napada novinarske slobode.