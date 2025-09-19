Sud odbacio Trumpovu tužbu protiv New York Timesa: 'Nepotrebno je dugačka i detaljna'

Savezni sud Sjedinjenih Država u petak je odbacio tužbu za klevetu koju je predsjednik Donald Trump podnio protiv New York Timesa, rekavši da je tužba nepotrebno dugačka i detaljna

Sudac Steven Merryday s okružnog suda Floride, dao je predsjedniku 28 dana da dotjera tužbu. Tužbe moraju biti sastavljene "pravično, precizno, izravno i ekonomično", rekao je Merryday. U svome trenutnom obliku, tužba ima 85 stranica, iako se odnosi na samo dva slučaja klevete, prema riječima suca.

"Tužba nije megafon za odnose s javnošću", napisao je u svojoj presudi, pozivajući Trumpa da svoju novu verziju prepravi na 40 stranica. Trump je u ponedjeljak najavio da će podnijeti tužbu za klevetu protiv novina i nekih njihovih novinara. "New York Timesu je dopušteno da slobodno laže, blati i kleveće me već jako dugo, i to mora stati, odmah", napisao je Trump na Truth Socialu. Trump od novina traži 15 milijardi dolara.

Donald Trump igra golf na svom terenu Turnberry u Škotskoj Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen







