WWF pozvao gradove da se uključe u ovogodišnji 'Sat za planet Zemlju'

Ovogodišnje, 20. izdanje inicijative održat će se u subotu 28. ožujka, od 20.30 do 21.30 pod sloganom 'Najveći sat za Zemlju', a milijuni ljudi diljem svijeta pozvani su da jedan sat posvete prirodi i zajedničkom cilju njezine zaštite.

Sat za planet Zemlju upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveća volonterska akcija na svijetu, a direktorica komunikacija WWF Adrije Petra Boić Petrač istaknula je da je svrha akcije podizanje svijesti o potrebi svakodnevnog djelovanja u zaštiti prirode.

'Naš odnos prema prirodi danas određuje kakav će svijet biti sutra, a ovaj sat proveden u mraku simbolično skreće pozornost na mrak u koji već godinama svojim ponašanjem guramo prirodu', rekla je Boić Petrač. Iz WWF-a upozoravaju da je, prema njihovom posljednjem Izvještaju o stanju planeta, populacija divljih vrsta u svijetu smanjena za 73 posto u posljednjih 50 godina.

Sat za planet Zemlju globalna je ekološka inicijativa WWF-a pokrenuta 2007. godine u koju se do sada uključilo stotine milijuna ljudi iz više od 190 zemalja.

Cilj je WWF-a kao jedne od najvećih neovisnih organizacija za zaštitu prirode s mrežom u više od 100 zemalja, navodi se u priopćenju, zaustaviti uništavanje okoliša i izgraditi budućnost u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom očuvanjem biološke raznolikosti, održivim korištenjem prirodnih resursa te smanjenjem zagađenja i prekomjerne potrošnje.