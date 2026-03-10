POSLJEDNJA SUBOTA O OŽUJKU

WWF pozvao gradove da se uključe u ovogodišnji 'Sat za planet Zemlju'

L. Š. / Hina

10.03.2026 u 13:19

Zemlja
Zemlja Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF (World Wide Fund for Nature) pozvala je gradove da se posljednje subote u ožujku uključe u globalnu inicijativu Sat za planet Zemlju te simboličnim gašenjem rasvjete na trgovima i znamenitostima upozore na potrebu zaštite prirode

Ovogodišnje, 20. izdanje inicijative održat će se u subotu 28. ožujka, od 20.30 do 21.30 pod sloganom 'Najveći sat za Zemlju', a milijuni ljudi diljem svijeta pozvani su da jedan sat posvete prirodi i zajedničkom cilju njezine zaštite.

Sat za planet Zemlju upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveća volonterska akcija na svijetu, a direktorica komunikacija WWF Adrije Petra Boić Petrač istaknula je da je svrha akcije podizanje svijesti o potrebi svakodnevnog djelovanja u zaštiti prirode.

'Naš odnos prema prirodi danas određuje kakav će svijet biti sutra, a ovaj sat proveden u mraku simbolično skreće pozornost na mrak u koji već godinama svojim ponašanjem guramo prirodu', rekla je Boić Petrač. Iz WWF-a upozoravaju da je, prema njihovom posljednjem Izvještaju o stanju planeta, populacija divljih vrsta u svijetu smanjena za 73 posto u posljednjih 50 godina.

Sat za planet Zemlju globalna je ekološka inicijativa WWF-a pokrenuta 2007. godine u koju se do sada uključilo stotine milijuna ljudi iz više od 190 zemalja.

Cilj je WWF-a kao jedne od najvećih neovisnih organizacija za zaštitu prirode s mrežom u više od 100 zemalja, navodi se u priopćenju, zaustaviti uništavanje okoliša i izgraditi budućnost u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom očuvanjem biološke raznolikosti, održivim korištenjem prirodnih resursa te smanjenjem zagađenja i prekomjerne potrošnje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

Američki Kongres želi produljiti rad ISS-a do 2032. godine. Razlog je vrlo zanimljiv
KOZMIČKI SVJETIONIK

KOZMIČKI SVJETIONIK

Astronomi detektirali gigantski kozmički laser: Šalje nam snažan signal iz dubokog svemira
INACTIVITY RESTART

INACTIVITY RESTART

Samsungovi pametni telefoni dobili su novu sigurnosnu značajku

najpopularnije

Još vijesti