Donosimo pregršt načina kako upogoniti Microsoftov operativni sustav tako da obavlja pretraživanje za vas što je učinkovitije moguće

Alati za pretraživanje weba u Cortani

Web: - pretraživanje weba

Paris weather - informacije o vremenskim prilikama

Sydney time - lokalno vrijeme

Facebook stock - informacije o dionici

Donald Trump age - podatak o poznatoj osobi

50usd to eur - preračun vrijednosti valuta

5in to mm - preračun mjernih jedinica

74f to c - preračun mjera topline

86/2*10 - obavljanje matematičkih operacija

DAL1439 - praćenje trenutnog statusa leta

red sox score - praćenje rezultata sportskih događanja

food near me - pronalaženje restorana u blizini

Glasovno upravljanje Cortanom

Windows + C ili recite Hey Cortana - otvara Cortanu u načinu rada za glasovno upravljanje

Find document [naziv datoteke] - potraga za određenom datotekom

Find photos from January 2018 - potraga za fotografijama iz određenog razdoblja

Open [naziv datoteke] - otvara određenu aplikaciju

Search the web for Lenovo laptops - potraga za određenim predmetom na webu

What's the tallest mountain in the world? - potraga za specifičnim činjenicama

Find restaurants near me - potraga za obližnjim restoranima

What's the time in Paris? - lokalno vrijeme na određenom odredištu

Show me the latest news - prikazuje najnovije vijesti

What's the weather? - prikazuje lokalnu vremensku prognozu

Find showtimes near me - pokazuje vrijeme kad počinje prikazivanje filmova u blizini

What's 2+2? - obavlja matematičke operacije

What's 13 pounds in ounces? - obavlja preračun mjera