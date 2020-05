Kad više ništa drugo ne preostaje, povratak na tvorničke postavke rješenje je za brojne probleme s Microsoftovim operativnim sustavom Windows. Pogledajte što morate poduzeti

Ovisno o tome koje izdanje operativnog sustava Windows imate, na raspolaganju je nekoliko načina kako možete računalo vratiti na tvorničke postavke.

Donosimo upute za Windows 10, 8 i 7.

Prvo napravite sigurnosnu kopiju (backup)!

Prije no što se pozabavite vraćanjem računala na tvorničke postavke pobrinite se da sve važne dokumente, fotografije, video zapise i druge datoteke pohranite na sigurno.

Upotrijebite ugrađeni način tvorničkog resetiranja

Koristite li Windows 10, imate sreće jer to izdanje operativnog sustava ima ugrađenu značajku za povratak na tvorničke postavke.

Otvorite Settings, Update & Security pa Recovery. Pod Reset this PC kliknite dugme Get started.

Trebate li zadržati svoje datoteke ili ukloniti sve?

Na raspolaganju ćete imati dvije opcije: Keep my files ili Remove everything.

Prva će vratiti sve na početne postavke i ukloniti sve aplikacije koje ste instalirali (web preglednike, Microsoft Office, igre i tome slično), ali će zadržati vaše osobne podatke.

Druga će ukloniti sve što joj se nađe na putu i vratiti vaše računalo u stanje u kojem je bilo kad je sišlo s tvorničke trake.

Čak i ako se odlučite na opciju Keep my files, ipak napravite sigurnosnu kopiju ključnih datoteka prije no što ju aktivirate. Za svaki slučaj.

Što odabrati tijekom resetiranja?

Ako ste odabrali Remove everything Windows će ponuditi neke dodatne opcije. Upotrijebite li početne postavke uklonit će sve vaše datoteke, ali ih neće sigurno obrisati već tek počistiti s diska na kojem je Windows instaliran. Netko dovoljno vješt mogao bi ih se naknadno dočepati.

Odaberite Change settings za dodatne opcije. Uključite li Data erasure Windows će počistiti sve redom i smanjiti izglede da netko ipak uspije iščeprkati podatke s obrisanog diska. Postupak će malo potrajati, ali vrijedi pričekati ako se namjeravate riješiti računala (primjerice, prodati ga). Ako to nije slučaj, nije nužno upotrijebiti ga.

Uključite li Data drives Windows će obrisati sve što mu je dostupno na svim diskovima povezanim s računalom koje vraćate na tvorničke postavke. Ovu značajku nemojte koristiti ako doista ne želite trajno obrisati baš sve.

Ako ste odabrali Keep my files dobit ćete sažeti pregled svega što će Windows poduzeti. Kliknite List of apps to be removed kako bi vidjeli koje će sve aplikacije ukloniti.