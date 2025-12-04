Stigla nova prognoza za sljedeća tri mjeseca: Evo kakva zima očekuje Hrvatsku

Severe Weather Europe objavio je novu prognozu za zimu, te iznio procjene o količini snijega

Za Europu se za prvu polovicu prosinca predviđaju uglavnom normalne do iznadprosječne temperature, potaknute zapadnim do jugozapadnim strujanjem. Takav obrazac sprječava prodor hladnog zraka prema jugu kontinenta, gurajući ga daleko na sjever. Kako navodi Severe Weather Europe, što se tiče snježnih oborina u prosincu, projekcije pokazuju oborine samo na većim nadmorskim visinama. Prognoza sezonskih snježnih oborina za zimu – prosinac, siječanj i veljaču – pokazuje da će velik dio Europe zabilježiti manje snijega nego inače. Gledajući sezonski prosjek prema ECMWF-u, vide se ispodprosječne snježne padaline na većem dijelu Europe, s glavnim područjima snježnih padalina pomaknutim prema sjeveru, no vide se i neka središnja i zapadna područja koja pokazuju manji deficit snijega. No u usporedbi s prognozom iz prethodnog mjeseca, postoji određeno poboljšanje. Sada se predviđa više snježnih oborina za središnje i zapadno-središnje dijelove te za dijelove Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Ne vidi se porast snažnih snježnih oborina kao rezultat stratosferskog zagrijavanja.

Prognoza snježnih oborina za prosinac pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem sjeveru. No, možemo vidjeti da osim nekih jačih negativnih područja, postoje zone s manjim deficitima. Iznenađuje i procjena manjka snijega na većim nadmorskim visinama, što upućuje na nedostatak oborina, a ne nužno na previsoke temperature, navodi Severe Weather. U siječanjskoj prognozi ne vidi se nikakav preokret. Predviđa se da će većina Europe imati manje snježnih padalina sredinom zime, ali procjena je da će neka područja prema jugoistoku ipak dobiti više snijega u tom razdoblju, zajedno s krajnjim sjeverom. Za veljaču se prognozira blago smanjenje deficita u odnosu na siječanj, no oba mjeseca i dalje izgledaju snježno siromašno. Stručnjaci napominju da 'crvene' zone na kartama ne znače potpun izostanak snijega, nego tek manje količine od uobičajenih.

Prognoza po EKMO-u Gledajući sezonski prosjek prema UKMO-u za Europu, vidi se prilično slaba prognoza snježnih padalina, sličnu onoj ECMWF-a. Za većinu Europe predviđa se sezona snježnih padalina ispod prosjeka, osim za krajnje sjeverne dijelove. Prognoza snježnih oborina za prosinac pokazuje jače negativne anomalije, baš kao i ECMWF. Ovo slaganje u oba modela daje određenu težinu ovom scenariju, sa sporijim početkom sezone snježnih oborina. Još uvijek postoje neka južno-središnja i sjeverna područja s normalnim do iznadprosječnim ili normalnim snježnim oborinama. Prognoza snježnih oborina za siječanj pokazuje pak određeno poboljšanje u dijelovima središnje Europe, čak s nekim područjima iznad prosjeka, te manjim deficitima u odnosu na zapadne dijelove. To sugerira da je glavni problem ovog mjeseca vjerojatno nedostatak oborina, uz blaže temperature.