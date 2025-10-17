Balon koji će puknuti? Ovakav val ulaganja svijet nije vidio još od dot-com ere: 'Bit će žrtava'

Deset tehnoloških startupova koji razvijaju umjetnu inteligenciju, iako posluju s gubicima, povećali su svoju vrijednost za gotovo bilijun dolara u samo godinu dana. Euforija oko OpenAI-a, Anthropica i Muskova xAI-a potaknula je val ulaganja kakav svijet nije vidio još od dot-com ere i opet otvorila pitanje jesmo li pred novim tehnološkim balonom koji će kad-tad puknuti
Deset tehnoloških startupova koji još uvijek posluju s gubicima, ali razvijaju umjetnu inteligenciju, povećali su svoju ukupnu tržišnu vrijednost za gotovo bilijun dolara u samo godinu dana, što je rast bez presedana koji sve više zabrinjava analitičare i investitore zbog mogućeg AI balona koji bi se mogao preliti na šire gospodarstvo.
Najveći skokovi zabilježeni su kod kompanija OpenAI, Anthropic i xAI u vlasništvu Elona Muska, čije su se procijenjene vrijednosti više puta povećavale u proteklih 12 mjeseci. I manji timovi koji razvijaju AI aplikacije doživjeli su eksplozivan rast, a etablirani startupovi poput Databricksa dodatno su skočili nakon što su prigrlili umjetnu inteligenciju.
Prema podacima PitchBooka, američki fondovi rizičnog kapitala (VC) uložili su čak 161 milijardu dolara u AI projekte samo ove godine, oko dvije trećine ukupnih ulaganja u svim sektorima. Najveći dio kapitala koncentrirao se u deset kompanija: Perplexity, Anysphere, Scale AI, Safe Superintelligence, Thinking Machines Lab, Figure AI, Databricks, OpenAI, Anthropic i xAI. Prema izračunima Financial Timesa, upravo je taj uski krug startupova zaslužan za gotovo bilijun dolara novostvorene vrijednosti.
'Postoji balon'
'Naravno da postoji balon', priznaje Hemant Taneja, direktor fonda General Catalyst, koji je prošle godine prikupio osam milijardi dolara i među ostalima investirao u Anthropic i Mistral. 'Ali baloni nisu nužno loši. Oni privuku kapital i talent u novi trend. Stvore i ponešto pustoši, ali i trajne, revolucionarne tvrtke koje mijenjaju svijet.'
Industrija tehnologije već je navikla na cikluse procvata i kolapsa. Dot-com kriza 2000. godine uništila je čitavu generaciju internetskih tvrtki, a ulagači se još oporavljaju i od posljednjeg vala ulaganja u softverske kompanije koje su procvjetale zahvaljujući niskim kamatnim stopama, sve dok tržište nije naglo stalo 2022.
No sadašnji razmjeri ulaganja daleko nadmašuju prethodne cikluse. Na vrhuncu dot-com razdoblja 2000. godine VC fondovi su u internetske kompanije uložili 10,5 milijardi dolara, što bi danas bilo oko 20 milijardi s uračunatom inflacijom. Godine 2021. uložili su 135 milijardi u SaaS startupe, a u AI kompanije ove će godine uložiti više od 200 milijardi dolara. 'U nekoliko mjeseci prešli smo iz zatišja u čisti investicijski delirij', rekao je izvršni direktor američke investicijske kuće.
Izmiče li situacija kontroli?
Investitori vjeruju da će umjetna inteligencija otvoriti niz novih tržišta vrijednih više bilijuna dolara; od automatiziranog softverskog inženjeringa do 'AI prijatelja'. 'AI je tehnologija koja svemu dodaje jednu nulu', izjavio je Sameer Dholakia iz fonda Bessemer Venture Partners.
Unatoč euforiji, sve su glasnija upozorenja da su procjene vrijednosti izmakle kontroli. Prema uglednom ulagaču iz Silicijske doline, startupovi koji ostvaruju samo pet milijuna dolara godišnjeg prihoda traže procjene veće od 500 milijuna. To znači da se takve tvrtke vrednuju stotinjak puta više od svojih prihoda, a to je razina koja nadmašuje čak i pretjerivanja iz 2021. godine.
'Čak i u doba nultih kamata, te bi procjene iznosile 250 do 300 milijuna', rekao je isti investitor. 'Tržište se ponaša kao da su svi ti startupovi iznimke. A u stvarnosti to nikad ne ispadne tako.'
'Bit će žrtava'
Rizični fondovi tradicionalno računaju na to da će većina njihovih ulaganja propasti, a jedan ili dva uspješna projekta nadoknadit će sve gubitke. 'Bit će žrtava, uvijek ih ima', rekao je Marc Benioff, suosnivač i izvršni direktor Salesforcea, koji također snažno ulaže u umjetnu inteligenciju. Procjenjuje da bi oko bilijun dolara ulaganja moglo propasti, ali da će tehnologija dugoročno stvoriti deseterostruko veću vrijednost. 'Jedini način da stvorimo veliku tehnologiju jest baciti što više ideja na zid, vidjeti što se primi i onda se fokusirati na pobjednike', dodao je.
Sličnog je stava i Sam Altman, direktor OpenAI-a, a on smatra da će potraga za općom umjetnom inteligencijom (AGI) - sustavom koji bi mogao obavljati sve ekonomski korisne zadatke jednako dobro kao ljudi - stvoriti ogromne koristi, čak i ako se dio kapitala putem pogrešno usmjeri.
Lucas Swisher iz fonda Coatue, investitor u OpenAI, Databricks i SpaceX, usporedio je sadašnji trenutak s 'internetom 1.0': 'Tada je nekoliko kompanija poput Googlea i Mete nevjerojatno brzo izraslo i preuzelo većinu tržišta. Sada vidimo sličan obrazac, samo što će možda ovog puta važnih kompanija biti 15 umjesto pet.'
No sve veća moć privatnih AI startupova na tržištima kapitala nosi i nove rizike. Dionice AMD-a, Nvidije, Broadcoma i Oraclea porasle su za stotine milijardi dolara nakon što su te tvrtke sklopile ugovore s OpenAI-em o isporuci računalne snage. Ako se pokaže da on ne može ispuniti financijske obveze, ti bi dobici mogli brzo nestati i povući šire tržište sa sobom.
Tri godine nakon lansiranja ChatGPT-a, OpenAI ostvaruje 13 milijardi dolara godišnjih prihoda; stopu rasta gotovo neviđenu za startup. Ipak, utrka s Metom, Googleom i drugima u razvoju sve snažnijih modela iznimno je kapitalno zahtjevna, pa će put do dobiti biti dug. Dogovori s proizvođačima čipova, baš kao i val VC ulaganja, utemeljeni su u vjeri da će potražnja za AI-em nastaviti rasti astronomskim tempom, potaknuta novim istraživanjima i proizvodima.
Sebastian Mallaby, autor knjige 'The Power Law' o povijesti industrije rizičnog kapitala, sažeo je dominantan sentiment ulagača: 'Ako dobijemo AGI, sve će ovo vrijediti. Ako ne, neće. I na kraju sve ovisi o vjeri u to da će Sam Altman uspjeti', zaključio je.