Balon koji će puknuti? Ovakav val ulaganja svijet nije vidio još od dot-com ere: 'Bit će žrtava'

Deset tehnoloških startupova koji razvijaju umjetnu inteligenciju, iako posluju s gubicima, povećali su svoju vrijednost za gotovo bilijun dolara u samo godinu dana. Euforija oko OpenAI-a, Anthropica i Muskova xAI-a potaknula je val ulaganja kakav svijet nije vidio još od dot-com ere i opet otvorila pitanje jesmo li pred novim tehnološkim balonom koji će kad-tad puknuti

Deset tehnoloških startupova koji još uvijek posluju s gubicima, ali razvijaju umjetnu inteligenciju, povećali su svoju ukupnu tržišnu vrijednost za gotovo bilijun dolara u samo godinu dana, što je rast bez presedana koji sve više zabrinjava analitičare i investitore zbog mogućeg AI balona koji bi se mogao preliti na šire gospodarstvo. Najveći skokovi zabilježeni su kod kompanija OpenAI, Anthropic i xAI u vlasništvu Elona Muska, čije su se procijenjene vrijednosti više puta povećavale u proteklih 12 mjeseci. I manji timovi koji razvijaju AI aplikacije doživjeli su eksplozivan rast, a etablirani startupovi poput Databricksa dodatno su skočili nakon što su prigrlili umjetnu inteligenciju. Prema podacima PitchBooka, američki fondovi rizičnog kapitala (VC) uložili su čak 161 milijardu dolara u AI projekte samo ove godine, oko dvije trećine ukupnih ulaganja u svim sektorima. Najveći dio kapitala koncentrirao se u deset kompanija: Perplexity, Anysphere, Scale AI, Safe Superintelligence, Thinking Machines Lab, Figure AI, Databricks, OpenAI, Anthropic i xAI. Prema izračunima Financial Timesa, upravo je taj uski krug startupova zaslužan za gotovo bilijun dolara novostvorene vrijednosti.

'Postoji balon' 'Naravno da postoji balon', priznaje Hemant Taneja, direktor fonda General Catalyst, koji je prošle godine prikupio osam milijardi dolara i među ostalima investirao u Anthropic i Mistral. 'Ali baloni nisu nužno loši. Oni privuku kapital i talent u novi trend. Stvore i ponešto pustoši, ali i trajne, revolucionarne tvrtke koje mijenjaju svijet.' Industrija tehnologije već je navikla na cikluse procvata i kolapsa. Dot-com kriza 2000. godine uništila je čitavu generaciju internetskih tvrtki, a ulagači se još oporavljaju i od posljednjeg vala ulaganja u softverske kompanije koje su procvjetale zahvaljujući niskim kamatnim stopama, sve dok tržište nije naglo stalo 2022. No sadašnji razmjeri ulaganja daleko nadmašuju prethodne cikluse. Na vrhuncu dot-com razdoblja 2000. godine VC fondovi su u internetske kompanije uložili 10,5 milijardi dolara, što bi danas bilo oko 20 milijardi s uračunatom inflacijom. Godine 2021. uložili su 135 milijardi u SaaS startupe, a u AI kompanije ove će godine uložiti više od 200 milijardi dolara. 'U nekoliko mjeseci prešli smo iz zatišja u čisti investicijski delirij', rekao je izvršni direktor američke investicijske kuće.

Izmiče li situacija kontroli? Investitori vjeruju da će umjetna inteligencija otvoriti niz novih tržišta vrijednih više bilijuna dolara; od automatiziranog softverskog inženjeringa do 'AI prijatelja'. 'AI je tehnologija koja svemu dodaje jednu nulu', izjavio je Sameer Dholakia iz fonda Bessemer Venture Partners. Unatoč euforiji, sve su glasnija upozorenja da su procjene vrijednosti izmakle kontroli. Prema uglednom ulagaču iz Silicijske doline, startupovi koji ostvaruju samo pet milijuna dolara godišnjeg prihoda traže procjene veće od 500 milijuna. To znači da se takve tvrtke vrednuju stotinjak puta više od svojih prihoda, a to je razina koja nadmašuje čak i pretjerivanja iz 2021. godine. 'Čak i u doba nultih kamata, te bi procjene iznosile 250 do 300 milijuna', rekao je isti investitor. 'Tržište se ponaša kao da su svi ti startupovi iznimke. A u stvarnosti to nikad ne ispadne tako.'