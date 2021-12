[VIDEO] Što zaigrati u prosincu: Ovo su najbolje nove videoigre na Steamu

Ovog tjedna nude se Wychwood, Space Warlord Organ Trading Simulator, Gary Grigsby's War in the East 2 i PsiloSybil

Ako tražite strateški izazov za nadolazeće blagdane, bacite pogled na jednu od najsloženijih strateških igara s tematikom Drugog svjetskog rata. Gary Grigsby's War in the East 2 usredotočuje se na borbu na Istočnoj fronti između Sovjeta i Nijemaca. Očekujte poboljšanu umjetnu inteligenciju, pet masivnih kampanja i mapu koja obuhvaća sve od 161 kilometra zapadno od Berlina do 241 kilometra sjeverno od Lenjingrada. War in the East 2 možete kupiti ovdje.