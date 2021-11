[VIDEO] Gejming preporuka: Ove igre želimo zaigrati preko božićnih praznika

Od vizualnih poslastica za PlayStation 5 do najbolje utrke na Xboxu Series X, donosimo vam naš izbor najboljih igara koje se isplati zaigrati ovih praznika

Forza 5 smještena je u Meksiko te dolazi s najvećom mapom u povijesti serijala - 50 posto većoj od one prethodnika. Igračima dozvoljava da idu kamo god žele te u kombinaciju dodaje sustav vremenskih prilika, tone automobila koje se može otključati, kao i bodovanje koje vas maltene nagrađuje zato što vam kontroler nije pao na tlo. Unatoč svemu, Forza Horizon 5 i dalje je spektakularna jurilica u kojoj će uživati svi kojima su nedostajale ekskluzive za novu Microsoftovu konzolu.

Franšiza Metroid jedna je od Nintendovih najvećih miljenica. Dread, najnoviji nastavak koji podsjeća na zlatnu eru Metroid Primea, prvi je dvodimenzionalni metroid u 19 godina. Riječ je o, kao što to obično ide, ekskluzivnom naslovu koji će moći zaigrati samo vlasnici Nintenda Switch. Također valja uzeti u obzir to da Dread nije igra koja će vas neprestano vući za ruku, što znači da ćete se ubrzo nakon početka morati snaći sami. Poanta metroidvanije je na koncu pustiti igrače da uživaju u istraživanju.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Jedna od najuspješnijih demonstracija hardverskih moći PlayStationa 5 ujedno je pristupačna igra napravljena za cijelu obitelj. Rift Apart pun je šarma, lijepe grafike i hrpe maštovitog oružja. Riječ je o naslovu od kojeg ne dobivate previše novog - umjesto toga očekuje vas savršeno predvidiv i maštovit paket, kojem, realno, ne fali skoro ništa te koji je pravi užitak. Izvrsna je i pametna primjena PlayStationovog novog haptičkog sustava, a koji se, iskreno, najboljim pokazao u demonstraciji Astro's Playroom.

Imate PC i igraju vam se naslovi iz davnih vremena? Diablo II jedna je od najboljih PC videoigara ikad, no kao što to obično ide sa starijim naslovima, grafika mu više nije baš neka sreća. Kako bi privukao veterane i nove igrače, Blizzard je nadogradio igru 4K grafikom, većim brojem sličica u sekundi i malim poboljšanjima koja modernim igračima puno znače. Mogli su, doduše, na početku riješiti problem sa serverima, jer on i danas nekim igračima zadaje glavobolje.

Unatoč tome, uvjereni smo da će mnogi igrači koji pronađu vremena ovih praznika s radošću 'skočiti' u djetinjstvo ili prvi put odigrati vječiti klasik o kojem im starci govore već godinama.