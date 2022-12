[VIDEO] Ovo su apsolutno savršene videoigre za svakog tko se posvetio goblinskom načinu života

Od simulacije rančera sluzi pa sve do igre u kojoj kao goblin doslovno osvajate svijet, ove su igre savršene za svakog tko je prigrlio goblina u sebi

Termin 'goblin mode' početkom je tjedna prozvan Oxfordovom riječju godine, donijevši dodatnu pažnju, a možda i prihvaćanje, načinu života u kojem se 'osoba ponaša neoprostivo samoživo, lijeno, aljkavo ili pohlepno, odbijajući društvene norme i očekivanja'. Premda točna definicija goblinskog načina života nastavlja biti temom rasprava, jedna stvar je sigurna, a to je da su videoigre savršena zabava za 'goblin mod'. U njima se može uživati iz kreveta, za njih treba mala količina energije te što je najbolje, simuliraju aktivnosti iz pravog života.

Nažalost, nisu sve videoigre napravljene za goblinski način života. Pokemon Go od vas traži da izađete iz kuće, dok Just Dance ili Beat Saber traže dodatnu fizičku aktivnost. Poanta igara za ljenčarenje i, na koncu, gobline među nama - je da bar do neke mjere izigravaju provođenje života u vlažnim i mračnim tamnicama...

...kao što to inače rade goblini.

Total War: Warhammer 3