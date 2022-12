[FOTO] Fantastična futuristička akcija uz nekoliko nevjerojatnih gafova: Zaigrali smo Warhammer 40.000: Darktide

Najnovija pucačka igra poznatog švedskog studija donosi rafiniranu formulu iskrojenu u prijašnjim 'tide' naslovima, donijevši sa sobom dozu distopijskog futurizma, hrpu dalekometnog oružja i iznenađujuće kvalitetan soundtrack. Nažalost, tu su i neki problemi

Svijet Warhammera, odnosno njegove futurističke verzije smještene u 41. milenij dio je geekovske supkulture koja se prožimlje svime od stolno strateških igara, stripova i knjiga do memova i iznenađujućeg broja videoigara. Dok se računalne verzije Warhammera 40.000 mogu rangirati od katastrofalnih do jako dobrih, malo koja je u cijelosti uspjela dočarati mračnu atmosferu budućnosti ispunjene međuzvjezdanim ratovanjem. U toj budućnosti ljudska je vrsta sve nego 'dobra' - bezbrojne milijarde osuđene su na milost ili nemilost teokratske birokracije te bačene u koštac bezizlaznog sukoba sa svime od vanzemaljaca do demonskih sila s druge strane stvarnosti.

U mračnoj budućnosti 41. milenija...

Nekoliko naslova je, bez dvojbe, došlo blizu dočaravanju ovog mračnog i nevjerojatno maštovito osmišljenog univerzuma, no danas možemo reći da konačno imamo naslov većinu toga radi kako spada. Warhammer 40.000: Darktide najnovija je u seriji licenciranih igara iz Fat Sharkovog serijala 'Tide', kooperativnih igara iz prvog lica u kojima četiri igrača u sklopu raznih misija kreću u borbu protiv valova neprijatelja, oslanjajući se na koordinaciju i međusobno asistiranje. 'Tide' igre direktno su inspirirane kultnim Left 4 Deadom, s time da u formulu ubacuju stvari poput različitih klasa, modularne opreme i puno dorađenije bliske borbe.