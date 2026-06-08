VIDEO Izuzetno rijedak prizor: Kod Sicilije snimljena velika bijela psina

Volonter i ronilac Derk Remmers rekao je za BBC da je susret bio “poseban”, ali i pomalo uznemirujući zbog blizine životinje.

'Morski pas bio je prilično blizu nas… i zapravo su mi se prsti tresli dok sam pokušavao pokrenuti kameru', rekao je Remmers.

'Većina našeg znanja o velikm bijelim psinama u Sredozemnom moru dolazi iz zapisa o mrtvim primjercima ulovljenim ribolovom. Opažanja poput ovog izuzetno su vrijedna za poboljšanje našeg razumijevanja rasprostranjenosti, navika i ponašanja ove kritično ugrožene vrste, čiji je opstanak ugrožen ljudskim aktivnostima. Naša istraživanja morskih pasa s vremenom su nam omogućila da identificiramo nekoliko ključnih žarišta za ugrožene vrste, a ovo opažanje je posebno značajno u potvrđivanju vrijednosti očuvanja ovog područja', rekao je dr. Carlo Cattano, istraživač u Sicilijanskom morskom centru Zoološke stanice Anton Dohrn.