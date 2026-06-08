VIDEO Izuzetno rijedak prizor: Kod Sicilije snimljena velika bijela psina

Ronilac je u Sredozemnom moru zabilježio iznimno rijedak susret s velikom bijelom psinom, koja se pojavila na otvorenom moru između Tunisa i Italije, što su znanstvenici opisali kao neuobičajen, ali ne i opasan događaj
Volonter i ronilac Derk Remmers rekao je za BBC da je susret bio “poseban”, ali i pomalo uznemirujući zbog blizine životinje.
'Morski pas bio je prilično blizu nas… i zapravo su mi se prsti tresli dok sam pokušavao pokrenuti kameru', rekao je Remmers.
'Većina našeg znanja o velikm bijelim psinama u Sredozemnom moru dolazi iz zapisa o mrtvim primjercima ulovljenim ribolovom. Opažanja poput ovog izuzetno su vrijedna za poboljšanje našeg razumijevanja rasprostranjenosti, navika i ponašanja ove kritično ugrožene vrste, čiji je opstanak ugrožen ljudskim aktivnostima. Naša istraživanja morskih pasa s vremenom su nam omogućila da identificiramo nekoliko ključnih žarišta za ugrožene vrste, a ovo opažanje je posebno značajno u potvrđivanju vrijednosti očuvanja ovog područja', rekao je dr. Carlo Cattano, istraživač u Sicilijanskom morskom centru Zoološke stanice Anton Dohrn.
'Statistički gledano, puno je vjerojatnije osvojiti jackpot na lotu nego sresti tako kultnu životinju pod vodom. Desetljećima roniš po olupinama i vadiš mreže duhova, ali ništa te ne priprema za ovakav trenutak. Susret s morskim psom na moru u Sredozemnom moru je lud, no nastavili smo s našim planom ronjenja kako bismo uklonili mreže s olupine, jer je ovaj trenutak vrlo jasno pokazao važnost našeg rada', rekao je Remmers.
Stručnjaci ističu da se radi o odraslom mužjaku te naglašavaju da javnost ne treba biti zabrinuta jer je životinja uočena daleko od obale, na otvorenom moru.
Znanstvenici smatraju da je velika bijela psina u Mediteranu postala iznimno rijetka zbog prekomjernog izlova, zbog čega se približava i rubu nestanka u tom području.
Konzervatori iz organizacije Healthy Seas snimali su susret tijekom misije uklanjanja tzv. “mreža duhova”, izgubljenih ribarskih mreža koje i dalje ugrožavaju morski život i predstavljaju ozbiljan problem za ekosustav.
Stručnjaci se nadaju da bi ovakav rijedak prizor mogao potaknuti države na proglašenje novih zaštićenih morskih područja u Sredozemlju.