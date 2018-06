Nakon 40 godina kod Mallorce viđena velika bijela psina

Velika bijela psina viđena je po prvi put u četrdeset godina u blizini španjolskog sredozemnog otoka Mallorce, prenosi u subotu BBC

Skupina za zaštitu prirode snimila je morskog psa u blizini arhipelaga Cabrera. Ta je riba posljednji put viđena kod Balearskih otoka davne 1976. godine, piše BBC.

Velike bijele psine mogu težiti do 2 tone, narasti do 6 metara i postizati brzinu do 64 kilometara na sat.