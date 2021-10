[FOTO/VIDEO] Intrigantna kombinacija igre strave i kartaške igre - odigrali smo Inscryption

Najnoviji naslov tvorca ikoničkog Pony Islanda još je jedna subverzivna eskapada u kojoj svaki piksel priča priču i služi izgradnji fantastične atmosfere

Zarobljeni ste u maloj kolibi ispunjenoj bizarnim artefaktima, vani pada kiša i sve što čujete su kucanje sata i grmljavina. Nešto veliko i zlo je s vama, neprestano vas gleda svijetlim očima i - želi s vama zaigrati partiju karata.

Inscryption, najnoviji naslov majstora subverzivnih igara Daniela Mullinsa, kao i svi njegovi dosadašnji naslovi, višeslojna je avantura čiji svaki segment doprinosi velikoj priči. Igra u kojoj nastojite pobjeći iz kolibe što je dijelite s malicioznim stvorom krije bizarnu i intrigantnu paletu iskustava - od klasične horor avanture, preko popularnog žanra escape room, pa sve do roguelike uspješnica poput Slay The Spirea.

Igra je to koja se prije svega oslanja na vrlo solidne mehanike svoje osnovne premise - kartaške igre. Igrač u njoj koristi različite šumske životinje te, oslanjajući se na centralnu temu žrtvovanja, koristi manje zvijeri kako bi stvorio one jače i spustio život protivnika na nulu prije nego što on to napravi njemu. Vaš naoko nezaustavljiv protivnik tajnovito je biće čije oči prodiru kroz niz maski što ih stavlja u različitim segmentima igre, tamo gdje kartanje zamjenjuju kratkotrajni događaji u maniri drugih roguelite naslova.