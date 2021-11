Gotov je četvrti tjedan Superology Student Esports Tournamenta! Pogledajte kako izgleda trenutni poredak fakulteta

Nakon velikih uzbuđenja i napetih mečeva, velika završnica turnira čeka nas idućeg tjedna!

Iza nas je cijeli tjedan napetih League of Legends mečeva! Četvrti naslov Superology Student Esports Tournamenta igrao se tri dana u tjednu i okupio najveći broj gledatelja do sada!

Da je League of Legends jedna od najpopularnijih igara u regiji otprije je poznato, no još jednom smo potvrdili ovaj podatak okupivši dosad najveći broj gledatelja tijekom trajanja turnira! League of Legends mečevi prenosili su se na YouTube i Twitch kanalima turnira i tijekom 14 sati streama okupljenima su pružili pregršt napetih i zanimljivih trenutaka.

Prvi dan natjecanja bila je srijeda kada se na Superology SET-u igralo četvrtfinale u formatu Bo1. FERIT je brzo i uvjerljivo iz daljnjeg natjecanja izbacio FESB, dok je isto napravio i FOI pobijedivši North u samo 21 minutu. Sa druge strane bracketa TVZ je nadjačao FSB i izborio prolazak u polufinale, gdje će se susresti sa FERom koji je pobijedio tim Algebre.

Drugi dan natjecanja, četvrtak, bio je rezerviran za polufinalne utakmice u Bo3 formatu. Prvi su igrali FOI i FERIT. Varaždinski fakultet odnio je uvjerljivu pobjedu i osigurao si prvo mjesto u finalu pobijedivši dvije runde. TVZ i FER vodili su napetiju utakmicu koja je nakon dva meča bila izjednačena, no sreća i vještina ipak su bili na strani TVZ-a koji je prošao u finale pobijedivši u trećoj utakmici.