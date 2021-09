[FOTO] Sjećate li ih se? Ovo su najbolje videoigre koje su žarile i palile 2010-ih

U prvom smo desetljeću 21. stoljeća dobili videoigre koje su zbilja promijenile svijet, a jedino pitanje koje imamo za vas je - jeste li ih zaigrali i vi?

Papers Please (Lucas Pope, 2013.)



Priča o umirovljenom kriminalcu Johnu Marstonu koji putuje bespućima Amerike u zoru moderne ere vrlo je česta tematika klasičnog vesterna. Riječ je o vrlo velikoj i otvorenoj igri koja obuhvaća svu atmosferu vesterna Johna Forda s nasiljem i užasom Sergija Leonea i Sama Peckinpaha. Za razliku od Grand Theft Auta, ova igra ima likove do kojih će vam biti stalo u svijetu koji ima smisla. Ako ju niste zaigrali, učinite to što prije.

The Last of Us je, unatoč činjenici da se radi o relativno standardnoj akcijskoj avanturi sa zombijima, priču o postapokalipsi i teškim odlukama uobličio u format koji je bio univerzalno prihvaćen. Riječ je o nasilnoj i distopijskoj sagi koja pored neminovne prijetnje u obliku oskudnih resursa i mutiranih protivnika postavlja hrpu pitanja o ljudskoj prirodi dok igrač prati protagoniste Joela i Ellie kroz pandemijom opustošen SAD.

Igru je, u slučaju da ne znate, napravio Naughty Dog, danas Sonyjeva kompanija specijalizirana za izradu narativno bogatih akcijskih igara koje su se, uz izuzetak nekoliko kontroverznijih, susrele s univerzalnim prihvaćanjem i hrpom prestižnih nagrada. Ako želite zaigrati The Last of Us 2 koji se drži izvorne premise žanra, učinite si uslugu i jednostavno zaigrajte original.

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red, 2015.)