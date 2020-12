[FOTO/VIDEO] Isprobali smo Sony Xperia 5 II: Kompaktan, brz i s barem jednom tipkom viška

Kao zamjena za Xperiju koju ste dosad koristili ili kao uređaj za multimedijske sadržaje model 5 II gotovo pa nema premca

U tome se (uz izražen obrub na zaslonu) vjerojatno krije razlog za to što 5 II na prvi pogled djeluje pomalo retro iako je riječ o ovogodišnjem uređaju naprednih mogućnosti.

Kako to već biva sa staklenim kućištima, Xperia 5 II će vrlo lako otklizati nađe li se na glatkoj površini pa preporučujem nabavku odgovarajuće zaštitne maske ili futrole. Za divno čudo, u razumnoj je mjeri otporna na masnoću i druge vrste prljavštine s prstiju iako ćete nakon nekog vremena trebati posegnuti za čišćenjem. Tim više što lako privlači prašinu i mucice.

Spajanje na mreže 5G (u pitanju je sub-6 GHz, ako vam je to važno) - tamo gdje su dostupne - također radi besprijekorno. Ako kupite Xperiju 5 II ili neki drugi pametni telefon s podrškom za 5G, pobrinite se također za jači paket mobilnog interneta jer će potrošnja gotovo sigurno porasti.

Ugrađenih 128 GB memorije nije previše za smartfon ovog cjenovnog razreda, no moguće ju je proširiti karticom microSD.

Nažalost, ostavite li frekvenciju osvježavanja na najjačoj postavki, to će se negativno odraziti na duljinu trajanja baterije.

Jako će dobro poslužiti za gledanje videozapisa i pri igranju iako je bilo ponešto problema s responzivnošću u pojedinim aplikacijama. No kako ih s drugim aplikacijama nije bilo, moguće je da je problem bio u samim aplikacijama.

OLED zaslon nudi punu HD+ razlučivost 2520 puta 1080 piksela (gustoća 449 piksela po inču), s frekvencijom osvježavanja do 120 Hz (moguće smanjiti na 60 Hz) i podrškom za prikaz u HDR-u. Odličan je - svijetao, oštar, izvrsnog kontrasta i vjernog prikaza boja, dobro pregledan iz raznih kutova i pod izravnim svjetlom.

Baterija može i bolje

Baterija me pomalo razočarala. Izdržat će cijeli dan, ali ne i puno preko toga. Nije problem u kapacitetu – 4000 mAh je standard koji bi trebao biti dovoljan – već, čini mi se, u optimizaciji povećanih zahtjeva uslijed rada s mrežama 5G i visokom frekvencijom osvježavanja.

Naravno, moguće je postaviti zaslon na 60 Hz i time smanjiti opterećenje, kao i odustati od mreža 5G, ali onda baš i nema smisla platiti više od šest tisuća kuna, zar ne?

Punjenje također ima prostora za poboljšanje. Naime dopunjavanje ide odlično – doista ćete napuniti 5 II od nule do 50 posto za otprilike 30 minuta, kako tvrde u Sonyju. Ali poželite li ga napuniti do kraja, to može potrajati sat i pol, pa i nešto dulje.

Uz to, izostala je podrška za bežično punjenje. Osobno mi to nije naročito važno, ali ta je značajka postala u dobroj mjeri standardom za ovaj cjenovni razred pa…

Xperia 5 II dolazi s predinstaliranim operativnim sustavom Android 10. Potvrđeno je da će dobiti i nadogradnju na 11, ali kad točno – ne zna se.

U Sonyju i dalje inzistiraju na razmjerno velikom broju predinstaliranih aplikacija, među kojima neke imaju smisla (Cinema Pro, Photo Pro) dok za druge nisam baš uvjeren (Call of Duty Mobile, Linkedin, Netflix, Tidal...) Što samo po sebi ne bi bio problem kad bi bilo jednostavno ukloniti ih. Ali nije.

Trebate li kupiti Sony Xperia 5 II?

Kompaktan, nenametljivog izgleda, iznimno brz, s naprednim zaslonom i odličnim kamerama, Xperia 5 II dobar je izbor za ako volite sami puno toga namjestiti, naročito kad je fotografiranje u pitanju. Podršku za mreže 5G možda još nećete iskoristiti u punoj mjeri, ali to se može smatrati ulaganjem u ne tako daleku budućnost.

Kao zamjena za Xperiju koju ste dosad koristili ili kao uređaj za multimedijske sadržaje gotovo pa nema premca.

S druge strane baterija bi mogla biti izdržljivija, nema podrške za bežično punjenje, a i obrub na zaslonu nije baš privlačan.