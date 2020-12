[FOTO] Zvučnik koji štiti privatnost: Isprobali smo Sonos One S

Tražite li kvalitetan kućni zvučnik koji možete povezati s internetom i koji neće pratiti svaku vašu riječ, a pritom dobro izgleda, ne morate puno razmišljati, ali...

Po čemu se onda razlikuje od prethodnog modela One? Pa po onome što - nema. Naime u One SL nisu ugrađeni digitalni glasovno upravljani pomoćnici i stalno uključen mikrofon koji prati što govorite.

Nekima to neće odgovarati jer su navikli koristiti pametne zvučnike za izdavanje glasovnih zapovijedi i komunikaciju sa softverom kao što je Amazonova Alexa ili Googleov Assistant.

Iako One SL to ne može, to ne znači da mu nisu posve dostupni. Naime razmjerno jednostavno ga je povezati putem prateće aplikacije s pametnim zvučnikom koji podržava digitalne osobne pomoćnike i onda ih koristiti u paru kao stereo zvučnike. Naravno, to znači da ćete morati iskeširati više novca, ali ako vam to nije prepreka ili ako već imate takav zvučnik...

Vjerujem kako će biti i onih koji će prigrliti One SL upravo zbog toga što nema ugrađen hardver i softver koji mogu stalno pratiti što govorite (a to prečesto rade bez znanja i dozvole vlasnika).

Sonosov zvučnik za povezivanje koristi bluetooth i Wi-Fi. Na bluetooth ne računajte puno jer služi isključivo za pripremu uređaja za rad. Postavljanje i povezivanje prošli su glatko, a postupak je prilično jednostavan.

Ali Wi-Fi je slaba točka ovog inače odličnog zvučnika. Ne zbog problema u radu - jer ih tijekom testiranja nisam uočio - već zbog toga što je One SL praktično beskoristan ako vaša mreža Wi-Fi nije dostupna ili funkcionalna zbog bilo kojeg razloga.