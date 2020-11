[FOTO] Huawei FreeBuds Pro: Bežične slušalice neobičnog izgleda s kvalitetnim poništavanjem buke

Ako imate Huaweijev pametni telefon i tražite slušalice s odličnom kvalitetom poziva, poništavanjem buke i naprednim setom mogućnosti upravljanja bez pametnog telefona, FreeBuds Pro bi trebale biti pri vrhu popisa

Novi izgled mi nije naročito dobro sjeo jer sam skloniji oblinama kad je ova kategorija uređaja u pitanju, ali to je pitanje ukusa i nije, u konačnici, presudno bitno.

No, praktično je za transport (jer stane i u manje džepove) i punjenje (uz USB-C pri dnu). Bateriju u kućištu također je moguće puniti i bežično, ako pri ruci imate punjač s podrškom za standard Qi.

Isprobao sam ih u raznim uvjetima, u rasponu od rada za računalom preko putovanja javnim prijevozom do obavljanja kućanskih poslova i tjelovježbe.

No, ujedno će korištenje ANC-a ponešto smanjiti kvalitetu reprodukcije, naročito kad je riječ o glazbi. Razlika nije velika, tek dovoljna kako bi bila primjetna.

Baterija

Prema specifikacijama, baterije u svakoj pojedinoj slušalici traju 4,5 (s uključenim ANC-om), odnosno do sedam sati (bez ANC-a) prije no što im zatreba punjenje. Skupa s baterijom u kućištu na raspolaganju bi trebalo biti do maksimalno 30 sati autonomije.

Pri korištenju sam dobio približno slične rezultate - nešto više od četiri sata s ANC-om, oko 6,5 sati s ANC-om - s time kako sam ih razmjerno malo koristio za pozive, a oni su veći potrošači.

Što se punjenja tiče, za slušalice je od nula do sto posto trebalo tek nešto više od 20 minuta, dok je baterija u kućištu dosegla puni kapacitet za oko sat vremena. Spojite li ju na utičnicu, za pet minuta napunit će se dovoljno za dva sata korištenja s uključenim poništavanjem buke.