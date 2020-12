[FOTO] OnePlus Nord N10 5G upravo je ono što smo i očekivali – zanimljiv telefon niže srednje klase koji ne zavarava da košta više

Vrlo popularan brend OnePlus izbacio je novog predstavnika serije Nord - 5G Android čiji kompromisi u nekim segmentima previše bole da bi ih se ignoriralo

Novi OnePlus Nord N10 5G dolazi nakon odlaska OnePlusovog dosadašnjeg šefa Carla Peija , a rezultat je vrlo zanimljiv , makar ne toliko dobrodošao pomak u strategiji same firme. Što god rekli o novom Nordu, jedna stvar je sigurna – firmin slogan 'Never Settle' nipošto mu ne pristaje.

Kao što smo se dosad više puta imali prilike uvjeriti, cijena je kod smartfona u većini slučajeva proporcionalna s onime što dolazi u kutiji. Nord N10 5G je pomalo neugledan pametni telefon koji po dizajnu podsjeća na ispranu verziju izvornog Norda.

Da, i dalje imamo izduljeni profil, no nemamo osjećaj kvalitetnijih materijala ni prepoznatljive težine. Da, tu je 6,49-inčni zaslon od 90 Hz, no ne radi se o OLED-u i to se jako dobro vidi (kontrast je tu, no osvjetljenje je pri jakom dnevnom svjetlu ipak malo oskudno).