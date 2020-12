[FOTO] Moćna baterija, brz ekran i nekoliko kompromisa – isprobali smo OnePlus 8T

Najnoviji OnePlusov uređaj s Androidom nastoji ponuditi korisnicima nekoliko premijskih značajki pažljivo skrivajući nekoliko pažljivo zakrabuljenih nedostataka

Za sliku je zaslužan 6,55-inčni ravni AMOLED omjera 20:9 i radnog takta 120 Hz . Sustav je temeljen na softveru Android 11 te je, na naše iznenađenje, čisti Android One zamijenio svojim Oxygen OS-om 11.0.4 koji pored OnePlusovog bloatwarea u igru unosi menije s povećavajućim naslovima kakve smo susreli na Samsungovom OneUI-ju. Ovo će, ovisno o vašem strpljenju, biti dobra ili loša stvar, no nama se svidio rad u superglatkom sučelju od 120 Hz.

Hardver i performanse

Smartfon pokreće QualComm Snapdragon 865 uparen s osam, odnosno 12 GB RAM-a (ovisno o zapremnini za koju se odlučite). Sučelje, kao što smo već spomenuli, radi jako glatko i brzo - tijekom dva tjedna isprobavanja nismo naišli ni na jedan slučaj usporavanja ili trzanja. Smartfon, premda ima brzu memoriju, ne dozvoljava ubacivanje dodatnih memorijskih kartica, što znači da ste ograničeni zapremninama od 128 GB ili 256 GB. Ovisno o vašoj sklonosti snimanju videa i fotografija – ovo vam možda neće smetati, no s obzirom da se radi o uređaju koji košta koliko košta, smatramo da je vrlo važno to napomenuti. OnePlus 8T također podržava 5G.

Dio koji bismo bez problema nazvali najboljim dijelom OnePlusa 8T definitivno je njegova baterija. Smartfon dolazi s masivnim punjačem od 65 W i baterijom od 4500 mAh koja bez problema na jednom punjenju može izdržati dan korištenja. Punjenje od 0 do 99 traje oko 30 minuta, uređaj se za to vrijeme relativno malo grije, a sve se postiže zanimljivim tehnološkim rješenjem – OnePlus 8T koristi dvije manje umjesto jedne veće baterije, pa time smanjuje vrijeme potrebno za uspješno punjenje. Problem je, doduše, to što često brže punjenje može značiti kraći životni vijek baterije, no to nismo stigli isprobati. Još jedna stvar koja nedostaje je bežično punjenje koje će nekim korisnicima možda biti dosta važna stavka.