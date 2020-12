[FOTO/VIDEO] Smartfon napravljen kako vas ne bi opalio po džepu: Isprobali smo Nokiju 3.4

HMD-ova Nokia 3.4 napravljena je kako vas ne bi previše opalila po džepu, a to postiže nizom dobro kalkuliranih kompromisa

Dok drugi proizvođači naglašavaju performanse i premijske materijale svojih nadolazećih uređaja, najnoviji smartfon iz HMD-ove radionice ide u potpuno drugom smjeru. Nokia 3.4 kao glavni selling point koristi nisku cijenu i značajke koje osiguravaju ugodno korisničko iskustvo dvije godine nakon kupnje. Što to točno znači? Počnimo od dizajna i sadržaja kutije.

Što se kamere tiče, Nokia 3.4 ima stražnji modul od tri objektiva: glavni širokokutni objektiv od 13 MP , ultraširokokutni objektiv od 5 MP i dubinski senzor od 2 MP . Za selfije je zaslužna širokokutna kamera od 8 MP koja leži u izrezu smještenom u gornjem lijevom dijelu zaslona. Fotografije na Nokiji 3.4 ispadaju zadovoljavajuće pri jasnom dnevnom svjetlu, no polako posustaju u uvjetima slabijeg osvjetljenja. Selfi kamera ostvaruje standardne rezultate za kameru svoje rezolucije.

Ostale značajke

Uređaj dolazi s nekoliko tehničkih značajki koje smo susretali na starijim telefonima, poput ulaza za slušalice i FM radija, no nudi i neke novije, poput NFC-a. Sve u svemu, telefon uopće ne izgleda loše uzmemo li u obzir to koliko treba izdvojiti za njega. Također se radi o relativno laganom uređaju (180 g) koji po stilu i izgledu ne posustaje za nekim skupljim modelima koje smo imali priliku isprobati. Konačno, tu je i memorija. Smartfon dolazi u dvije zapremnine – 32 i 64 GB koji se, na sreću mogu proširiti pomoću memorijske kartice kapaciteta do 512 GB.

Tijekom jednotjednog testiranja nastojali smo izložiti telefon različitim aspektima svakodnevnog korisničkog iskustva, uključujući multimediju, gejming, rad na otvorenom i fotografiju. Nokia 3.4, kao i svi uređaji iz HMD-a, dolazi s predinstaliranim Androidom One, Googleovom 'rafiniranom' verzijom Androida koja umjesto hrpe bloatwarea nudi samo osnovne Googleove aplikacije. Proizvođač na ambalaži naglašava da će softverska nadogradnja s predinstaliranog Androida 10 na Android 11 stići uskoro, što je, pretpostavljamo, dobra makar ni po čemu presudna vijest.

Kupiti ili ne?

Nokia 3.4 je, ukratko, smartfon temeljen na kompromisu. Ne radi se o telefonu kojim ćete se hvaliti prijateljima (osim ako se natječete u tome čiji je smartfon jeftiniji), već tehnološkom rješenju velikog ekrana koji je za ponuđeni iznos spreman ponuditi čisto iskustvo s Androidom i još nekoliko temeljnih značajki zbog kojih potencijalni kupci neće zažaliti zašto su se odlučili za Nokiju.