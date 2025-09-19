Dobra vijest za Zuckerberga: Bivša zaposlenica Mete sad regulira europske podatke

Tijekom šest godina, koliko je bila u Meti, Sweeney je veći dio tog vremena provela na poziciji direktorice za europske javne politike u WhatsAppu i voditeljice irske javne politike u Facebooku.

Bivša lobistica tvrtke Meta Platforms došla je na čelo glavnog regulatora Europske unije za velike tehnološke tvrtke. Niamh Sweeney imenovana je povjerenicom Komisije za zaštitu podataka (Data Protection Commission, DPC).

Postala je treća aktivna povjerenica regulatornog tijela, pridružujući se Desu Hoganu i Daleu Sutherlandu. Iz DPC-a su poručili kako se raduju suradnji s njom dok 'DPC nastavlja podržavati temeljno pravo Unije na zaštitu podataka'. To regulatorno tijelo poznato je po tome što je prijateljski nastrojeno prema velikim tehnološkim tvrtkama, kao i Irska općenito, koja nudi nisku stopu poreza na dobit i obično je blaga kada su u pitanju propisi.

DPC je stekao reputaciju tijela koje zapravo ne poziva velike tehnološke tvrtke na plaćanje kazni zbog kršenja zakona poput Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Uspjeli su naplatiti samo oko 0,6 posto od milijardi američkih dolara kazni izrečenih tehnološkim tvrtkama.

Između ostalih, Meta je kažnjena s gotovo 300 milijuna dolara nakon upada u podatke na korisničkim računima pri Facebooku diljem svijeta. Dobila je i dodatnih 100 milijuna dolara globe nakon što je utvrđeno kako pohranjuje lozinke kao običan tekst, što je kršenje GDPR-a, piše Engadget.