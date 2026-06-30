Novo izvješće OpenAI-a: Ove europske zemlje najviše riskiraju zbog umjetne inteligencije

OpenAI je u ponedjeljak objavio novo izvješće koje pokazuje da su Njemačka, Grčka i Italija zemlje s najvećim brojem radnih mjesta koja imaju visok potencijal za automatizaciju .

Chatterji je to poručio na konferenciji 'AI i budućnost rada' u organizaciji Politica u Bruxellesu, istaknuvši da ne postoji univerzalno rješenje koje bi jednako odgovaralo svim članicama Europske unije.

S druge strane, Luksemburg, Švedska i Nizozemska imaju najveći udio zanimanja koja bi mogla imati koristi od razvoja umjetne inteligencije i čak bilježiti rast zaposlenosti zahvaljujući novim tehnologijama.

Prema izvješću, oko 47 posto zaposlenosti u Europskoj uniji neće biti izravno pogođeno u kratkom roku. Istodobno, oko 14 posto radnih mjesta ima relativno visok potencijal za automatizaciju u skoroj budućnosti, dok se oko 12 posto odnosi na zanimanja koja bi mogla rasti zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, ponajprije zbog nižih troškova i otvaranja novih poslovnih prilika.

Svaka država treba vlastiti plan

Chatterji smatra da razlike među europskim gospodarstvima zahtijevaju različite političke odgovore.

'Ako uspoređujete zemlju koja se uvelike oslanja na uslužni sektor s onom čije gospodarstvo počiva na proizvodnji, umjetna inteligencija neće imati isti učinak. Nacionalni planovi spremnosti i ulaganje u AI pismenost moraju biti prilagođeni specifičnostima pojedine države', rekao je.

Dodao je kako nacionalni planovi ne bi trebali zamijeniti europsku strategiju, nego je nadopunjavati.

Bruxelles ima važnu ulogu

Prema njegovim riječima, institucije Europske unije mogle bi imati važnu ulogu u osmišljavanju programa prekvalifikacije za radnike čija bi zanimanja mogla nestati zbog razvoja umjetne inteligencije.

Naglasio je da će pronalazak učinkovitih rješenja zahtijevati dodatna ulaganja, eksperimentiranje i istraživanja koja će podupirati vlade kroz financiranje i programe temeljene na dokazima, a ne samo provedbu već postojećih mjera.