IT-jevci, tražite posao? Radnike traže Rimac Technology, Fina, Marker...

Marker d.o.o. traži Senior Support Managera (m/ž) s iskustvom rada u korisničkoj podršci i dobrim poznavanjem procesa upravljanja korisničkim zahtjevima, reklamacijama i eskalacijama. Prednost je iskustvo rada s dostavnim službama i njihovim integracijama. Poslodavac nudi službeni laptop i mobitel, fleksibilno radno vrijeme te mogućnost internih i eksternih edukacija. Prijavite se do 20. srpnja.

Financijska agencija (Fina) zapošljava Podatkovnog dizajnera (Data Designer) (m/ž) koji će sudjelovati u razvoju aplikacija, modeliranju baza podataka te dizajniranju i implementaciji rješenja poslovne inteligencije. Kandidati trebaju imati završenu srednju, višu ili visoku stručnu spremu, osnovno znanje SQL-a, PL/SQL-a i modeliranja baza podataka, dok je iskustvo rada u agilnim timovima prednost. Poslodavac nudi mogućnost edukacija i certificiranja, božićnicu, uskrsnicu, regres, jubilarne nagrade, sistematske preglede te ravnotežu privatnog i poslovnog života. Prijavite se do 10. srpnja.

Rimac Technology traži AI Operational Specialista (m/ž) sa završenim studijem računarstva, informatike, poslovne informatike ili srodnog područja te dvije do četiri godine iskustva u području IT upravljanja, AI/ML operacija ili sličnim poslovima. Potrebno je dobro razumijevanje rada velikih jezičnih modela (LLM), AI SaaS alata i EU AI Acta. Rimac nudi rad na inovativnim projektima u automobilskoj industriji, fleksibilno radno vrijeme, budžet za edukaciju i profesionalni razvoj te naknadu za troškove prijevoza. Prijavite se do 11. srpnja.

Profesio d.o.o. / Sika Croatia zapošljava stručnjaka na poziciji SAP Champion in Supply Chain and Finance (m/ž) s iskustvom rada u sustavu SAP Business ByDesign i sudjelovanjem na ERP projektima. Kandidati trebaju dobro poznavati poslovne procese u financijama, računovodstvu, nabavi, prodaji i logistici te imati iskustvo u digitalnoj transformaciji i unaprjeđenju poslovnih procesa. Poslodavac nudi naknadu za prijevoz i prehranu, godišnje neoporezive isplate te mogućnosti učenja i profesionalnog napredovanja u međunarodnoj kompaniji. Prijavite se do 12. srpnja.

Montelektro zapošljava Inženjera za poslovne IT sustave (m/ž). Potrebna je srednja, viša ili visoka stručna sprema tehničkog, informatičkog, ekonomskog ili srodnog usmjerenja, dobro poznavanje SQL-a ili spremnost na brzo usvajanje znanja, razumijevanje poslovnih procesa te osnove računovodstva i financija. Poslodavac nudi mogućnosti stručnog usavršavanja, mentorstvo iskusnih kolega, naknadu za prijevoz i prehranu te rad u dinamičnom i poticajnom radnom okruženju. Prijavite se do 11. srpnja.