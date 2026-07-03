tržište rada

Razmišljate o promjeni posla? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

MojPosao/tportal.hr

03.07.2026 u 01:00

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
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MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

Cromaris d.d. traži Specijalista za operativne financije (m/ž) s visokom stručnom spremom ekonomskog smjera i najmanje godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje aktivno znanje engleskog jezika, napredno korištenje MS Officea, SAP-a, BI-ja, DMS-a i drugih poslovnih alata te odgovoran, analitičan pristup radu i želja za profesionalnim razvojem. Poslodavac nudi mjesečne i kvartalne stimulacije, božićnicu, uskrsnicu, regres, plaćeni prijevoz i topli obrok, jubilarne nagrade te mogućnost uključivanja u PassSport program. Prijavite se do 11. srpnja.

Kaufland zapošljava Voditelja odjela u poslovnici (m/ž). Kandidati trebaju imati završenu srednju stručnu spremu, a iskustvo u trgovini je prednost, no važniji su motivacija i spremnost na učenje. Traži se odgovorna, komunikativna i proaktivna osoba kojoj rad u dinamičnom okruženju te smjenski i vikend-rad ne predstavljaju problem. Zaposlenicima nude stručno uvođenje uz mentora, božićnicu, uskrsnicu, regres, dodatno zdravstveno osiguranje, sistematske preglede i sufinanciranje sportskih aktivnosti. Prijavite se do 11. srpnja.

Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o. traži Kontrolora kvalitete (m/ž) za vizualnu kontrolu proizvoda, kontrolu tekstilnih materijala, rad na manjim proizvodnim strojevima te evidentiranje uočenih nepravilnosti. Iskustvo nije uvjet, a prednost imaju kandidati koji su pedantni, odgovorni, usmjereni na detalje i spremni na rad u proizvodnom okruženju te u jednoj ili više smjena. Potreban je vlastiti prijevoz. Prijavite se do 5. srpnja.

KONČAR d.d. zapošljava Administratora plaća i putnih naloga (m/ž). Potrebna je srednja, viša ili visoka stručna sprema, poželjno ekonomskog usmjerenja, najmanje tri godine iskustva na sličnim poslovima te dobro poznavanje engleskog jezika, Excela i računovodstvenih propisa. Prednost imaju kandidati s iskustvom obračuna plaća u sustavu HRnet. Poslodavac nudi mogućnost stručnog usavršavanja, dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, klizno radno vrijeme te brojne financijske pogodnosti. Prijavite se do 11. srpnja.

Farmacia (Atlantic Grupa) zapošljava Farmaceutskog tehničara (m/ž) na lokacijama u Stupniku, Zagrebu, Samoboru, Novalji, Dubrovniku i na Krku. Posao uključuje pružanje ljekarničke skrbi, rad s pacijentima, obradu recepata, naručivanje lijekova, vođenje evidencija te sudjelovanje u organizaciji i razvoju ljekarne. Kandidatima nude kontinuirano stručno usavršavanje kroz Farmacia Centar ekspertize i mentorski program, rad u sklopu stabilne Atlantic Grupe te brojne mogućnosti profesionalnog razvoja. Prijavite se do 15. srpnja.

Cjelokupnu ponudu aktivnih oglasa za posao možeš pronaći na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu.

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