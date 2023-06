Često se kao primjer navodi mogući scenarij u kojem bi, ako tražite od stroja da stvori što je moguće više spajalica, on bez nadzora i ograničenja mogao nastaviti raditi to sve dok i mi ljudi ne završimo u tvornicama spajalica.

Jednog dana bi tvrtke, vlade ili neovisni istraživači mogli primijeniti moćnu umjetnu inteligenciju za sve i svašta, od poslovanja do ratovanja. Ti bi sustavi mogli raditi stvari koje mi ne želimo da rade. A kad bi ih ljudi pokušali ometati ili isključiti, mogli bi se oduprijeti ili kopirati kako bi mogli nastaviti s radom.

Može također generirati računalne programe. Dobije li pristup računalnom poslužitelju, mogao bi ih i pokrenuti, pa i - teoretski gledano - učiniti još puno toga samostalno online: dohvaćati informacije, koristiti aplikacije, stvarati nove aplikacije, čak se i poboljšati.

To zasad još nije sadašnjost, odnosno realno stanje stvari. No s vremenom bi moglo postati stvarnost, a takvim se mogućnostima mogu poslužiti i ljudi koji nisu dobronamjerni.

Već su naučili lagati

Sustavi poput ChatGPT-ja izgrađeni su na neuronskim mrežama, matematičkim sustavima koji mogu učiti vještine analizom podataka. Otprilike 2018. godine tvrtke poput Googlea i OpenAI-ja počele su graditi neuronske mreže koje su učile iz ogromnih količina digitalnog teksta prikupljenog s interneta.

Precizirajući uzorke u svim tim podacima, ovi sustavi uče samostalno generirati pisanje, uključujući novinske članke, pjesme, računalne programe, čak i ljudski razgovor.

Budući da uče iz više podataka nego što to čak i njihovi kreatori mogu savladati, ovi sustavi također pokazuju neočekivano ponašanje. Istraživači su nedavno pokazali da je jedan sustav uspio angažirati čovjeka na mreži da porazi captcha test. Kad je čovjek upitao je li to 'robot', sustav je lagao i rekao da je to osoba s oštećenjem vida.

Tko upozorava na moguće opasnosti?

Dio stručnjaka upozorava da bi sve moćniji sustavi mogli preuzeti i sve više loših navika. Među njima su i sljedbenici pisca Eliezera Yudkowskyjeg, a koji od početka dvijetisućitih upozorava na to da bi nam umjetna inteligencija mogla doći glave.