Umjetna inteligencija ‘oživjela’ legendarnu četvorku, fanovi Beatlesa su oduševljeni

Umjetna inteligencija prisutna je već neko vrijeme, primijetili vi to ili ne, jer je IT divovi koriste za svoje određene alate. Ipak, tek odnedavno je postala sveprisutna i dostupna javnosti, a ono što oni koji se žele poigrati njome objavljuju kao rezultate ponekad je prilično impresivno. Baš kao što je to slučaj s Beatlesima i Johnom Lennonom.