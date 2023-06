Nemojte upasti u zamku: Izbjegnite ove greške s ChatGPT-jem

1) Nemojte se previše oslanjati na ChatGPT

Lako se može dogoditi da vas brzina izrade sadržaja pomoću alata kao što je ChatGPT ponese, pa prestanete sami istraživati.

To se može čini primamljivim, naročito tvorcima sadržaja koji moraju brzo isporučiti rezultate. No, iz Microsofta upozoravaju kako pretjerano oslanjanje na umjetnu inteligenciju može dovesti do češćeg prihvaćanja pogrešnih rezultata.

Radite li na nečemu što će biti objavljeno i doći do velikog broja ljudi, to vam se lako može obiti o glavu. Trebate računati na to kako će se netko među čitateljima, slušateljima ili gledateljima sigurno sjetiti provjeriti i ukazati na pogrešku te tako narušiti vaš kredibilitet.

Također, imajte na umu kako ChatGPT ne raspolaže uvijek najsvježijim informacijama, a sklon je i haluciniranju, odnosno tvrditi kako je točno nešto što očito nije.

Stoga provjerite rezultat rada umjetne inteligencije, potražite višestruke perspektive i stručne savjete. Umjetna inteligencija je tu kako bi poboljšala vaše razmišljanje, ne kako bi ga zamijenila.

2) Ne tražite od ChatGPT-ja poveznice za istraživanje

ChatGPT nije naročito pouzdan kad je riječ o potrazi za poveznicama na članke o istraživanjima. Eksperiment kojeg su proveli u web odredištu Make Use Of pokazao je prilično obeshrabrujuće rezultate u tom pogledu.

Za očekivati je kako će s vremenom ChatGPT postajati i u tome bolji, ali zasad nije alat na koji se trebate osloniti.

Stoga koristite prikladnije online resurse za svoje istraživanje. Recimo, Google Scholar ili Elicit poslužit će dobro za akademska istraživanja.

Ne zaboravite kritički procijeniti rezultate i prosuditi što od raspoloživih citata trebate koristiti.

3) ChatGPT nije ljudsko biće

Možete doći u iskušenje da ChatGPT-ju date ljudske atribute. No, koliko god suosjećajno zvučao, ChatGPT nije čovjek, već stroj koji predviđa narednu riječ u nizu, temeljem podataka kojima je obučen.