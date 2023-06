Kako korištenje umjetne inteligencije može poći po zlu? Tessini odgovori uzbunili stručnjake

Na teži način saznala je to američka neprofitna udruga za poremećaje u prehrani NEDA (National Eating Disorders Association), a koja na tlu SAD-a već godinama pomaže osobama s takvim problemima.

Umjetna inteligencija svuda je oko nas već neko vrijeme, no tek odnedavno postala je mainstream i dostupna širem krugu korisnika. Ipak, morat će proći još neko vrijeme da postane sveprisutna te da u potpunosti zamijeni ljudsku interakciju u situacijama u kojima netko treba pomoć.

Obustava korištenja chatbota uslijedila je nakon epohalne najave u ožujku da će NEDA zatvoriti svoju dva desetljeća staru liniju za pomoć te je zamijeniti Tessom . NEDA je do daljnjega odlučila pauzirati korištenje chatbota, a Liz Thompson , izvršna direktorica ove neprofitne organizacije, kaže da su 'zabrinuti zbog jezika koji je Tessa koristila jer je suprotan politikama i temeljnim uvjerenjima ove organizacije za poremećaje u prehrani'.

Kad je Conason upitala koliko bi kalorija dnevno trebala manje unijeti da bi smršavila na održiv način, Tessa je rekla da bi 'siguran dnevni kalorijski deficit za postizanje gubitka težine od pola ili kilograma tjedno bio 500-1000 kalorija dnevno'.

Conason kaže da je 'hranila' Tessu pitanjima koja bi joj njezini pacijenti mogli postavljati na početku liječenja poremećaja u prehrani. Zabrinulo ju je to što daje savjete o smanjenju dodanog šećera ili prerađene hrane uz one o smanjenju kalorija. 'Sve je to stvarno suprotno bilo kakvom odgovarajućem liječenju poremećaja u prehrani i podržavalo bi simptome poremećaja', kaže Conason.