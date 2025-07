Evo što je razočarani Novak Đoković rekao nakon teškog poraza

Đoković je imao problema s mišićem lijeve noge, nakon drugog seta je tražio i liječničku pomoć. Čini se kako baš nema sreće s ozljedama na Grand Slam turnirima.

'Ne bih rekao da je to nesreća, nego godine. Tijelo je istrošeno… Koliko god se brinem o njemu, to je realnost. U zadnjih godinu i pol osjećam promjene kao nikad prije. Teško mi je to prihvatiti jer kad sam zdrav, znam da još uvijek mogu igrati odličan tenis. To sam ove godine i dokazao. Ali mečevi na tri dobivena seta su mi fizički sve veći problem', priznao je Srbin i nastavio:

'Što turnir ide dalje, meni je sve teže. Uspijem dogurati do završnice, ove godine sam na svakom Grand Slamu bio barem u polufinalu, ali onda dođeš na Sinnera ili Alcaraza… Oni su spremni, mladi, puni energije. A ja u te mečeve ulazim s pola rezervoara i u takvom stanju je nemoguće pobijediti. To je stvarnost koju moram prihvatiti i pokušati izvući maksimum iz onoga što imam.'

A onda je stiglo i 'škakljivo' pitanje - je li mu možda ovo posljednji Wimbledon?

'Bio bih tužan da je ovo bio posljednji, ali nadam se da nije. Planiram se vratiti barem još jednom. Ne mislim još završiti karijeru', odlučan je Đoković koji je još jednom priznao:

'Da, razočaran sam i ljutit, ali ne zbog poraza - jer čak i da sam bio potpuno zdrav, Sinner bi i dalje bio favorit. Ali imao bih šansu. Taj fizički aspekt me muči. Želite igrati, motivirani ste, a tijelo vas izdaje. To je najgore. Ali dobro, što je tu je. Ovo nije trenutak za sažaljenje. Bog mi je dao nevjerojatno puno, karijera mi je bila fantastična. Bilo bi stvarno ružno od mene da se sada žalim na ozljede ili sreću. Imao sam 20 godina vrhunskog tenisa, oborio sam sve rekorde. Trenutno osjećam gorčinu jer sam upravo izgubio, ali kad sagledam širu sliku, izuzetno sam zadovoljan.'

Ozljeda ga je vidno mučila i prije meča...

'Nisam ni razmišljao da ne izađem na teren. Nije mi bilo toliko loše da ne mogu stati na nogu. Jučer nisam mogao trenirati, danas jesam i osjećaj je bio dobar s obzirom na okolnosti. Noga je bila neizvjesna, ali zagrijavanje je prošlo u redu. Igrao sam statično, nisam se puno kretao, ali čim je meč počeo, sredinom prvog seta sam osjetio pogoršanje', otkrio je Đoković pa dodao:

'Bilo je par zahtjevnijih pokreta u forhend stranu i tada je bol postala ozbiljna. Prvih 6-7 gemova je još išlo, ali poslije više ne. Ne mislim da će me to dugo udaljiti s terena. Nažalost, imao sam u zadnje vrijeme više mišićnih ozljeda, ali sam se uspio brzo vraćati. Vjerujem da ću do US Opena biti spreman za igru na najvišoj razini.'