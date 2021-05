Kako ostati siguran na WhatsAppu? Zapamtite deset savjeta!

Pripremili smo deset zlatnih pravila kojih se trebaju pridržavati svi koji žele smanjiti rizike kojima su izloženi dok koriste popularnu aplikaciju u Facebookovu vlasništvu

WhatsApp je vjerojatno najpopularnija aplikacija za brbljanje na svijetu. Stogga je važno kako zaštititi svoju privatnost i koristiti ju sigurno. Donosimo deset savjeta i preporuka s web odredišta WA Beta Info koje vrijede podjednako bez obzira koristite li uređaj s operativnim sustavom Android ili iOS. 1) Postavke privatnosti za Last Seen, Profile Picture i About Provjerite jesu li postavke privatnosti u WhatsAppu namještene na minimalno My Contacts. Nije dobra ideja držati profilnu sliku javnom, naročito ako niste punoljetni. Kad je Last Seen postavljen na Everyone i osobe koje nisu među vašim kontaktima mogu vas pratiti kad koristite WhatsApp te štošta doznati o vama. Najbolje je ovu postavku staviti na Nobody. About može biti javan, ali ipak nemojte u njemu objavljivati potencijalno osjetljive podatke i informacije.

2) Postavke privatnosti za Groups Ovo je najvažnija postavka privatnosti, koju trebate osvježavati često pri dodavanju novih kontakata u adresar. Najbolje je odabrati My Contacts Except… i zatim Select All. Ovo treba ponoviti svaki put kad dodate novi kontakt. Time ćete se zaštititi od situacije u kojem vas netko doda u grupu koja se bavi nečim što WhatsApp ne dozvoljava, pa se može dogoditi da dobijete ban. Važno je isključiti sve kontakte jer korisnički račun bilo kojeg od vaših prijatelja može biti hakiran. 3) Postavke privatnosti za Status Uvijek trebate obratiti pozornost na ono što objavljujete kao status. Po početnim postavkama WhatsApp će to poslati svim vašim kontaktima, ali možete to suziti korišteći značajku My Contacts Except… Naša preporuka je Only Share With…, kako biste odabrali kome ćete što poslati. 4) Prijavite sumnjive kontakte i grupe Primite li čudnu poruku od nepoznatog kontakta ili vas netko uznemirava, trebate to prijaviti koristeći Contact Info. Imajte na umu kako ćete pritom WhatsAppu proslijediti poruke koje ste zadnje primili od tog kontakta. Ako vas je nepoznat netko dodao u grupu bez vaše dozvole, također možete prijaviti grupu pomoću Group Info. 5) Držite se dalje od prijevara i lažnih vijesti Primite li sumnjivu poruku, svakako provjerite je li istinita i vjerodostojna. To što vam je netko poslao vijest putem WhatsAppa ne znači kako ima veze sa stvarnim stanjem stvari. Guglajte ili se obratite prijateljima za pomoć prije no što kliknete na poveznicu ili proslijedite poruku. Inzistiraju li u toj poruci na njenom prosljeđivanju drugim vašim kontaktima, to bi mogao biti jedan od znakova kako je riječ o prijevari, lažnim vijestima ili phishingu. Također pazite na čudne poveznice, a i WhatsApp bi vas mogao upozoriti kad se pojavi nešto što ne izgleda kako bi trebalo. Razmislite i o tome je li kontakt od kojeg poruka stiže pouzdan. WhatsApp gotovo sigurno neće od vas tražiti bilo kakve osjetljive podatke, recimo.