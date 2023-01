Umjetna inteligencija napisala je pjesmu 'u stilu Nicka Cavea'. Ovo je njegova reakcija

Pjevač i kantautor Nick Cave dosta je oštro komentirao stihove koje je napravila umjetna inteligencija ChatGPT

Ovo su stihovi te pjesme:

'In the depths of the night,

I hear a call A voice that echoes,

through the hall It’s a siren’s song, that pulls me in

Takes me to a place, where I can’t begin

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior'

Od lansiranja ChatGPT-a prošle godine, ovaj chatbot je bio potpuna senzacija. Riječ je, na koncu, o samo još jednom chatbotu kojeg je napravio OpenAI te koji nije velik korak prema naprijed u smislu umjetne inteligencije, već otvorenog pristupa milijunima koji se sad mogu igrati sa naprednom tehnologijom i otkrivati njezine iznenađujuće i mnogobrojne mogućnosti.

Kao što je Cave napisao u blogu, jedna od prednosti ChatGPT-a njegova je fleksibilnost. Robot može pisati u raznim stilovima no sistem je ograničen na druge načine - ima tendenciju nuditi netočne informacije kao činjenice te je sklon ponavljaju društvenih predrasuda pronađenih u podacima koje koristi za trening.