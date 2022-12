Što je ChatGPT i može li zamijeniti ljude?

bla

Što je AI bot ChatGPT? ChatGPT je prototip robota za brbljanje (chatbota) temeljenog na umjetnoj inteligenciji, koji može razumjeti prirodni ljudski jezik i isporučiti prilično detaljan tekst koji djeluje kao da ga je napisao čovjek. Riječ je o najnovijem naraštaju umjetne inteligencije za stvaranje teksta GPT (što je kratica za Generative Pre-Trained Transformer). Tko ga je izradio? Djelo je istraživačke zaklade OpenAI, koju je krajem 2015. godine pokrenuo Elon Musk skupa s investitorima iz Silicijske doline, među kojima je bio Sam Altman. Cilj zaklade je unaprijediti digitalnu inteligenciju na način koji će donijeti najviše koristi čovječanstvu. Musk je u međuvremenu izašao iz odbora zaklade i distancirao se od nje te joj onemogućio pristup Twitterovoj bazi podataka (koju je koristila za obuku umjetne inteligencije). Kako funkcionira? Pomoću umjetne inteligencije i strojnog učenja GPT može ponuditi informacije i odgovarati na pitanja putem sučelja za razgovor. Umjetna inteligencija za to je obučena korištenjem ogromnog uzorka teksta preuzetog s interneta. Nova generacija stvorena je s fokusom na jednostavnosti korištenja. Format razgovora omogućava odgovor na pitanja koja traže dodatna pojašnjenja, priznavanje pogreški, prozivanje netočnih premisa i odbacivanje nedoličnih zahtjeva. Kako ga se može koristiti? Rani korisnici opisuju ga kao alternativu Gooleu her može ponuditi opise, odgovore i rješenja kompleksnih pitanja, među kojima su načini pisanja računalnog koda, rješavanje projektnih problema i optimizacija upita. Moguće ga je upotrijebiti za stvaranje sadržaja za web odredišta, odgovore na upite klijenata ili korisnika, davanje preporuka i stvaranje automatiziranih chatbotova. Još je u ranoj fazi razvoja. Očekuje se kako bi kasnije mogao ne samo odgovarati na pitanja, već i obavljati poslove umjesto vas. Može li zamijeniti ljude? Već se dulje vrijeme nagađa kako bi profesije koje se bave proizvodnjom sadržaja - u rasponu od dramskih pisaca i programera preko novinara do profesora - mogli zamijeniti strojevi. GPT je već u ranoj fazi pokazao kako bi mogao proći ispite na fakultetu s odličnim ocjenama. Programeri su ga koristili za rješavanje problema s računalnim kodom pisanim opskurnim programskim jezicima za samo nekoliko sekundi. Ali, zasad mu nedostaje utančanosti, vještina kritičkog razmišljanja i etičkog donošenja odluka, između ostalog, piše Guardian.